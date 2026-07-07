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翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは、他の移籍候補の獲得に失敗したため、レアル・マドリードのスター選手に「1億ユーロ以上を支払う用意がある」。
レッド・デビルズ、支出拡大へ
マンチェスター・ユナイテッドは、中盤の「夢の補強」を確実にするため、マテウス・フェルナンデス獲得時に提示した上限額1億ユーロ（8500万ドル／1億1400万ドル）を上回るオファーを出す用意があると報じられている。
フェルナンデスの獲得を狙った際、ユナイテッドは提示額8500万ポンド（1億1300万ドル）を支払う用意があったが、うち8000万ポンドのみを保証し、残る500万ポンドは出来高ボーナスとする条件を提示した。
この逡巡がトッテナムに隙を与え、彼らは全額を保証するオファーを提示した。サンドロ・トナリやエリオット・アンダーソンも獲得失敗し、ユナイテッドとINEOSは最高額を払わなければ今季中盤が弱体化するリスクを痛感している。
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チュアメニが最優先候補と特定された
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドが次に狙うMFはアレックス・スコットとオーレリアン・チュアメニだ。The Athleticは「レアル・マドリードが売却に前向きなら、ユナイテッドは26歳のフランス代表獲得へ万全の態勢」と伝えた。スペインの名門は、補強資金を得るため、まず選手を売却する方針とみられる。
スペインの最新報道では、ユナイテッドはチュアメニ獲得に1億ユーロ超のオファーを用意していると伝えられている。
カゼミーロの後任
ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルで、元モナコ所属のチュアメニがクラブにとって理想的な補強候補だと述べた。「私が以前から主張してきたように、マンチェスター・ユナイテッド内部では、チュアメニが常に中盤の理想的な補強候補と見なされてきた。彼はトップクラスの選手であり、エリートとしてのメンタリティと世界レベルの能力を備えているため、クラブは彼をカゼミーロの完璧な後継者と見なしている」とロマーノ氏は説明した。
移籍金は高額になる見込みで、実現にはいくつかのハードルがある。 ロマーノ氏は「最大の難点は年俸だ。チュアメニはレアル・マドリードで巨額を受け取っており、ユナイテッドは数か月間接触してきた関係者に『移籍の条件は年俸の再調整だけ』とすでに伝えている」と説明した。
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レアル・マドリードの売却に関する姿勢
2つ目の大きな課題は、現欧州王者の姿勢だ。ジョゼ・モウリーニョ監督はこのMFを不可欠な戦力と見なしており、マンチェスター・ユナイテッドが資金を投じる用意があるにもかかわらず交渉は難航している。ロマーノ氏は「現時点では、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードからチュアメニ獲得のゴーサインを得ていない」と付け加えた。 「現時点でマドリード側から『交渉のテーブルに着こう』という明確なメッセージは一切ない」
現時点ではチュアメニはマドリードのプロジェクトで「不可欠な」存在だが、巨額オファーによる財政的圧力が状況を変える可能性もある。ロマーノはこう結んだ。「つまり、彼がマンチェスター・ユナイテッドにとって『夢の補強』となり得るか？間違いなくそうだ。ユナイテッドは彼を高く評価し、熱望している。しかし同時に、給与問題やレアル・マドリードの決定次第では、チュアメニの移籍交渉は複雑化する可能性がある。」
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