マンチェスター・ユナイテッドは、中盤の「夢の補強」を確実にするため、マテウス・フェルナンデス獲得時に提示した上限額1億ユーロ（8500万ドル／1億1400万ドル）を上回るオファーを出す用意があると報じられている。

フェルナンデスの獲得を狙った際、ユナイテッドは提示額8500万ポンド（1億1300万ドル）を支払う用意があったが、うち8000万ポンドのみを保証し、残る500万ポンドは出来高ボーナスとする条件を提示した。

この逡巡がトッテナムに隙を与え、彼らは全額を保証するオファーを提示した。サンドロ・トナリやエリオット・アンダーソンも獲得失敗し、ユナイテッドとINEOSは最高額を払わなければ今季中盤が弱体化するリスクを痛感している。



