マンチェスター・ユナイテッドは、ローマの6000万ユーロのスター選手獲得へ、ラッシュフォードを交渉カードにする可能性がある。

評価額の差を埋めるため、マンチェスター・ユナイテッドは交渉の切り札としてラッシュフォードを提示する可能性がある。このイングランド人ウインガーはパフォーマンスを疑問視されてきたが、理論上はガスペリーニ監督がローマのシステムに求める高い攻撃力を提供できる。しかし、移籍を複雑にしているのが彼の巨額年俸だ。1シーズンあたり約1,100万ユーロ（手取り）で、セリエAクラブの予算をはるかに超える。

この格差を埋めるには、マンUが給与の大半を負担するレンタル移籍が不可欠だ。英紙『テレグラフ』は交渉が続いていると伝えるが、実現は依然として難しい。



