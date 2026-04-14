マイケル・キャリック監督は試合終了直後、審判の判定に怒りを爆発させた。この判定は「衝撃的」で「見た中で最悪の一つ」と語った。

また、先制点の場面でリーズのストライカー、カルバート＝ルーウィンがレニー・ヨロに対し「前腕で強打した」と彼が見なした行為に罰則がなかった一方で、なぜマルティネスが暴力行為で退場となったのかと疑問を呈した。クラブも最近のプレミアリーグの審判への不満を共有している。