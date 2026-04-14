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マンチェスター・ユナイテッドは、リサンドロ・マルティネスがドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとして退場となった判定に対し、異議を申し立てる。
ユナイテッド、物議を醸した退場処分に異議を申し立てる
英紙『テレグラフ』によると、マンチェスター・ユナイテッドは56分に一発退場となったマルティネスについて異議を申し立てた。このDFはカルバート＝ルーウィンのポニーテールを軽く引っ張ったが、主審のポール・ティアニーはすぐには気づかなかった。VARの介入で映像を確認した結果、ティアニーはマルティネスを退場させた。 この処分は反則の程度に釣り合わないとして、クラブは異議を唱えている。
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キャリック、審判の判定に激怒
マイケル・キャリック監督は試合終了直後、審判の判定に怒りを爆発させた。この判定は「衝撃的」で「見た中で最悪の一つ」と語った。
また、先制点の場面でリーズのストライカー、カルバート＝ルーウィンがレニー・ヨロに対し「前腕で強打した」と彼が見なした行為に罰則がなかった一方で、なぜマルティネスが暴力行為で退場となったのかと疑問を呈した。クラブも最近のプレミアリーグの審判への不満を共有している。
チェルシー戦を控え、守備陣に危機が迫っている
スタンフォード・ブリッジでの一戦を控えるレッドデビルズにとって、この退場処分は最悪のタイミングだ。マルティネスは3試合の出場停止で、チェルシー、ブレントフォード、リヴァプール戦を欠場する。
さらに、マタイス・デ・リフトは腰痛で離脱中。ハリー・マグワイアも先月のボーンマス戦で退場した際の不適切な行為で追加処分を受ける可能性がある。結果として、マンチェスター・ユナイテッドは主力センターバック3人を欠く危機に直面している。
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FAの判断を待つ
マンチェスター・ユナイテッドは、上訴とマグワイアへの追加処分についてイングランドサッカー協会の判断を待っている。処分が覆されればチャンピオンズリーグ出場権への望みが繋がるが、却下されればキャリック監督は今週末の試合で戦術を大幅に変更する必要がある。