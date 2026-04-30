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マンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプール戦を前にマテウス・クーニャが怪我から復帰し、大きな朗報となった。
クニャがキャリントンに戻った
木曜のキャリントンでの練習にクニャが参加し、マンチェスター・ユナイテッドに朗報をもたらした。元ウルブズの彼は股関節屈筋の痛みでブレントフォード戦（2-1勝利）を欠場したが、週末の試合へ間に合う可能性が出てきた。
マイケル・キャリック監督率いるチームは今季最大の試合の一つに備えており、影響力のある背番号10の復帰は大きな後押しとなる。好調を維持するブラジル人がトレーニングに合流したことで、プレミアリーグトップ5入りとチャンピオンズリーグ出場権獲得へ弾みがつきそうだ。
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チャンピオンズリーグ出場を目指す
カゼミーロとベンジャミン・セスコのゴールでブレントフォードに辛勝したクラブは、欧州トップリーグ出場権へ残り4試合であと2ポイントが必要だ。
クニャは最近もスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦で決勝点を挙げるなど、チーム躍進の立役者だ。今季プレミアリーグ8得点目をマークし、直近6試合で4得点に絡む活躍でキャリック監督の戦術に不可欠な存在となっている。
リヴァプールの挑戦
日曜日にアーネ・スロット率いるリヴァプール戦は、マンチェスター・ユナイテッドにとって貴重な2連勝のチャンスだ。昨年10月のアンフィールドでの勝利以来、2016年以来となるリーグ戦2連勝を狙う。シーズン佳境の今、両チームにとってこれほど重要な試合はない。
キャリックは以前、クニャの負傷を軽視していたが、その判断は正しかったようだ。ブレントフォード戦をスタンドで観戦したこのフォワードは、木曜の練習に復帰し、古豪対決のメンバー入りが見込まれる。
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キャリックが近況を報告する予定
ユナイテッドの監督は金曜午後、記者会見で数名の主力選手のコンディションについて説明する。キャリック監督は、クニャがリヴァプール戦で先発できるか、それともスーパーサブとして起用されるかを明らかにする見込みだ。
今週、コビー・マイヌーが2031年までの新契約にサインし、クラブに明るい雰囲気が漂う。リヴァプール戦に間に合ったクニャの復帰は、ユナイテッドがシーズンを好結果で締めくくる自信を高める。