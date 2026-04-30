マンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプール戦を前にマテウス・クーニャが怪我から復帰し、大きな朗報となった。

木曜のキャリントンでの練習にクニャが参加し、マンチェスター・ユナイテッドに朗報をもたらした。元ウルブズの彼は股関節屈筋の痛みでブレントフォード戦（2-1勝利）を欠場したが、週末の試合へ間に合う可能性が出てきた。

マイケル・キャリック監督率いるチームは今季最大の試合の一つに備えており、影響力のある背番号10の復帰は大きな後押しとなる。好調を維持するブラジル人がトレーニングに合流したことで、プレミアリーグトップ5入りとチャンピオンズリーグ出場権獲得へ弾みがつきそうだ。