マンチェスター・ユナイテッドは、マーカス・ラッシュフォードの復帰が「宝の山」になると伝えられる一方、クラブのレジェンドは「トップクラスのセンターバック」の獲得を要求している。

バットは「ラッシュフォードが自ら戻りたいのか、他クラブの関心がなく戻らざるを得ないのか」と指摘する。さらに、ユナイテッドのファンとの関係も良好ではない。「過去2年と直近18ヶ月を忘れれば、調子の良い時の彼は世界最高レベルだ」とバットは語る。 「彼は驚異的な選手だが、マンチェスター・ユナイテッドへの愛を失った。ファンも彼への愛を失った。そうなれば移籍の時だ。彼が戻りたいのか、それとも戻らざるを得ないのかは分からない」