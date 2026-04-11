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マンチェスター・ユナイテッドは、マーカス・ラッシュフォードの復帰が「宝の山」になると伝えられる一方、クラブのレジェンドは「トップクラスのセンターバック」の獲得を要求している。
ラッシュフォード、スペインで調子を戻す
ラッシュフォードは昨夏、バルセロナへ1シーズンの期限付き移籍で加入。2025-26シーズン終了時に3000万ユーロ（2600万ポンド）で完全移籍するオプションが付く。在籍中は強い印象を残している。 ハンス・フリック監督は「彼はチームに順応した」と語るが、バルセロナが2025-26シーズン終了後に買い取りオプションを行使するかどうかは依然として不明だ。
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バット氏はマンチェスター・ユナイテッドに、ラッシュフォードをチームに復帰させるよう求めている。
スペインで成功を収めたラッシュフォードの復帰は、マイケル・キャリックにとって大きな魅力だ。バットも彼の再起用は正しいと語る。「もし戻れば、キャリックにとっては小さな宝物になる。彼はラッシュフォードの人柄を知り、その心が正しい場所にあることも理解している」とバットはパディ・パワーに語った。 「左サイドでベストな状態のラッシュフォードは相手にとって非常に危険だ。彼は今もトップ選手だ。復帰してクラブを驚かせるかは分からないが、その能力は持っている。」
ラッシュフォードは愛情を必要とする選手だ
この考えの背景には、キャリックがラッシュフォードを鼓舞し、引き出す資質を持つという確信がある。バットは「マイケルはマーカスを人として理解し、彼が最高レベルでプレーする選手としても理解している。彼は誰もが好感を抱く人柄だ」と語った。 「選手として、またコーチとして成功するには、彼には少し意地悪な面も必要だ。彼は誰からも最高のパフォーマンスを引き出せる。ただ、愛情を必要とする選手の一人に過ぎない」
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ファンとの関係がうまくいっていない
バットは「ラッシュフォードが自ら戻りたいのか、他クラブの関心がなく戻らざるを得ないのか」と指摘する。さらに、ユナイテッドのファンとの関係も良好ではない。「過去2年と直近18ヶ月を忘れれば、調子の良い時の彼は世界最高レベルだ」とバットは語る。 「彼は驚異的な選手だが、マンチェスター・ユナイテッドへの愛を失った。ファンも彼への愛を失った。そうなれば移籍の時だ。彼が戻りたいのか、それとも戻らざるを得ないのかは分からない」