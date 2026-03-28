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マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティに「惨敗」を喫したWSLの試合にもかかわらず、依然として女子チャンピオンズリーグ出場権を狙っている
ダービーでの惨敗にもかかわらず、スキナーは意気消沈していない
土曜日にオールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・シティ戦に0-3で大敗し、女子スーパーリーグでトップ3入りを目指すユナイテッドの望みは大きく暗雲が立ち込めた。ヴィヴィアン・ミエデマのヘディングシュート2本とケルスティン・カスパリの押し込みゴールにより、ユナイテッドは大きな打撃を受けたが、スキナー監督は深刻化する負傷者問題の中、選手たちの奮闘を即座に擁護した。
「選手たちに対して失望しているわけではない。結果に失望しているのだ」と、スキナー監督は試合後に記者団に語った。「ひどい結果だが、選手たちは全力を尽くしている。試合数が限られている中で、選手たちは持てる力をすべて出し切っていると思う。精神的な疲労から、我々にありがちなミスを犯しているのだ」
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負傷者の相次ぐ離脱が響く
ユナイテッドは、出場停止処分中のジュリア・ジギオッティ・オルメや長期離脱中のセリン・ビゼなど、主力選手8人を欠いた状態でダービーに臨んだ。ベンチにはフィールドプレーヤーの控えがわずか5人しかおらず、そのうち3人は10代の選手だったことから、選手層の薄さが露呈した。スキナー監督は、欧州のサッカーにおける過酷な肉体的負担が、負傷者の増加の一因となっていると指摘した。
スキナーが疲労への懸念とテルランドのコンディションについて言及した
ユナイテッドの監督は、アキレス腱炎の治療を続けているエリザベス・テルランドが、水曜日に開催されるバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に復帰できることを期待している。
「疲労が蓄積すればするほど、適切なプレーをするための体勢を整えることが難しくなる。そのため、選手たちが隠れているように見えてしまうが、実際はそうではない」とスキナーは説明した。「彼らはほんの少し遅れて動くだけで、突然、前線へのパスを出すためのスペースが十分に確保できなくなり、疲労が蓄積していくのだ」
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欧州大会出場をかけた戦いが続く
この敗戦により、アーセナルとチェルシーの結果次第では、ユナイテッドはWSLの順位表で2位から4位に転落する可能性がある。すでにFAカップから敗退し、リーグカップ決勝でもチェルシーに敗れている同クラブにとって、来季も欧州の舞台に留まるためには、今シーズンを3位以内でのフィニッシュで締めくくることが不可欠となっている。
「厳しい終盤戦になる。それが現実だ。 欧州大会出場を逃す可能性について問われると、スキナー監督はこう断言した。「私はこのチームが何を見せてくれるか分かっている。水曜日の試合でも、彼女たちが何を見せてくれるかは分かっている。我々は試合の中で適切な解決策を見つけ、相手の攻撃を封じ込めなければならない。ペナルティエリア内でヘディングのスペースを与えてしまった。こうした点を修正する必要がある。残り試合では、最後の試合を勝ち抜かなければならない。」