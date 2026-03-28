マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティに「惨敗」を喫したWSLの試合にもかかわらず、依然として女子チャンピオンズリーグ出場権を狙っている

土曜日にオールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・シティ戦に0-3で大敗し、女子スーパーリーグでトップ3入りを目指すユナイテッドの望みは大きく暗雲が立ち込めた。ヴィヴィアン・ミエデマのヘディングシュート2本とケルスティン・カスパリの押し込みゴールにより、ユナイテッドは大きな打撃を受けたが、スキナー監督は深刻化する負傷者問題の中、選手たちの奮闘を即座に擁護した。

「選手たちに対して失望しているわけではない。結果に失望しているのだ」と、スキナー監督は試合後に記者団に語った。「ひどい結果だが、選手たちは全力を尽くしている。試合数が限られている中で、選手たちは持てる力をすべて出し切っていると思う。精神的な疲労から、我々にありがちなミスを犯しているのだ」