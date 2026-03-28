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Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティに「惨敗」を喫したWSLの試合にもかかわらず、依然として女子チャンピオンズリーグ出場権を狙っている

マークスキナー
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスターシティWFC
マンチェスターシティWFC
WSL
チャンピオンズ リーグ
女子サッカー

マーク・スキナー監督は、ライバルのマンチェスター・シティに0-3という痛恨の敗北を喫したにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドが今シーズンも欧州カップ戦出場権を獲得できるとの確信を改めて示した。ユナイテッドの指揮官は、オールド・トラッフォードでのこの結果を「最悪」と認めたものの、チームがチャンピオンズリーグ出場圏内に入る可能性については、依然として強気な姿勢を崩さなかった。

  • ダービーでの惨敗にもかかわらず、スキナーは意気消沈していない

    土曜日にオールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・シティ戦に0-3で大敗し、女子スーパーリーグでトップ3入りを目指すユナイテッドの望みは大きく暗雲が立ち込めた。ヴィヴィアン・ミエデマのヘディングシュート2本とケルスティン・カスパリの押し込みゴールにより、ユナイテッドは大きな打撃を受けたが、スキナー監督は深刻化する負傷者問題の中、選手たちの奮闘を即座に擁護した。

    「選手たちに対して失望しているわけではない。結果に失望しているのだ」と、スキナー監督は試合後に記者団に語った。「ひどい結果だが、選手たちは全力を尽くしている。試合数が限られている中で、選手たちは持てる力をすべて出し切っていると思う。精神的な疲労から、我々にありがちなミスを犯しているのだ」

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    負傷者の相次ぐ離脱が響く

    ユナイテッドは、出場停止処分中のジュリア・ジギオッティ・オルメや長期離脱中のセリン・ビゼなど、主力選手8人を欠いた状態でダービーに臨んだ。ベンチにはフィールドプレーヤーの控えがわずか5人しかおらず、そのうち3人は10代の選手だったことから、選手層の薄さが露呈した。スキナー監督は、欧州のサッカーにおける過酷な肉体的負担が、負傷者の増加の一因となっていると指摘した。


  • スキナーが疲労への懸念とテルランドのコンディションについて言及した

    ユナイテッドの監督は、アキレス腱炎の治療を続けているエリザベス・テルランドが、水曜日に開催されるバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に復帰できることを期待している。

    「疲労が蓄積すればするほど、適切なプレーをするための体勢を整えることが難しくなる。そのため、選手たちが隠れているように見えてしまうが、実際はそうではない」とスキナーは説明した。「彼らはほんの少し遅れて動くだけで、突然、前線へのパスを出すためのスペースが十分に確保できなくなり、疲労が蓄積していくのだ」

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    欧州大会出場をかけた戦いが続く

    この敗戦により、アーセナルとチェルシーの結果次第では、ユナイテッドはWSLの順位表で2位から4位に転落する可能性がある。すでにFAカップから敗退し、リーグカップ決勝でもチェルシーに敗れている同クラブにとって、来季も欧州の舞台に留まるためには、今シーズンを3位以内でのフィニッシュで締めくくることが不可欠となっている。

    「厳しい終盤戦になる。それが現実だ。 欧州大会出場を逃す可能性について問われると、スキナー監督はこう断言した。「私はこのチームが何を見せてくれるか分かっている。水曜日の試合でも、彼女たちが何を見せてくれるかは分かっている。我々は試合の中で適切な解決策を見つけ、相手の攻撃を封じ込めなければならない。ペナルティエリア内でヘディングのスペースを与えてしまった。こうした点を修正する必要がある。残り試合では、最後の試合を勝ち抜かなければならない。」


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