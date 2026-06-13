Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドは、マテウス・フェルナンデスの獲得にいくら支払うのか。評価額8000万ポンドとされるMFについて、ウェストハムが姿勢を軟化させたことで移籍金が注目されている。

移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
マテウス・フェルナンデス

マンチェスター・ユナイテッドは、ノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソン獲得を断念。代わりにウェストハムのマテウス・フェルナンデスに7000万ポンドのオファーを用意した。マンチェスター・シティがアンダーソン争奪戦で優位に立ち、移籍金も高額だったためだ。

  • キャリックはアンダーソン獲得を断念し、ウェストハムのスターを狙う。

    フットボール・インサイダー』によると、マンチェスター・ユナイテッドは夏の補強戦略を急きょ変更し、中盤強化の最適候補としてフェルナンデスをリストアップした。キャリック率いるスカウトチームは、ノッティンガム・フォレストのアンダーソン争奪戦から撤退。要求された巨額移籍金が予算を圧迫したためだ。

    刷新する中盤の要として、新加入アタランタのエデルソンと組める技術派MFの獲得に強い決意を示している。交渉担当者は、ロンドン・スタジアムを本拠地とするクラブの契約事情を利用すれば、当初提示された金額より大幅に低い費用で第1ターゲットを獲得できると確信している。

    • 広告
  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ウェストハムが金銭面の要求を取り下げる

    21歳のスターは、当初8400万ポンドとされた移籍金が約7000万ポンドに減額され、首都を離れる可能性が高い。プレミアリーグから降格したウェストハムは交渉力が弱まり、強豪クラブの標的となっている。

    財政均衡のため、クラブは獲得からわずか12カ月で売却を承認する見込みだ。本人が2部でのプレーに消極的なこともあって、取締役会での売却議論は加速している。

  • エリート選手たちの激戦が、激しい展開を呼んでいる

    マンチェスター・ユナイテッドの関心が高まったのは、ここ数週間でレアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、アーセナルが正式にオファーを提示したためだ。 レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、アーセナルが代理人に正式アプローチしたため、ユナイテッドは本命候補を逃す危機を感じた。入札合戦になる前に契約をまとめるため、急ピッチで手続きを進めている。

    スカイ・スポーツによると、ユナイテッドは契約書の最終調整を終え、ロンドン・スタジアムに提出する初動オファーを準備中。現時点で正式オファーは届いていないが、下準備は整っている。個人条件は合意済みで、契約上の問題はない見込みだ。

  • West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    フェルナンデスは新中盤の要となる実力を持つ

    巨額投資の理由は、彼の優れた成績とイングランドサッカーへのスムーズな適応にある。ポルトガル代表は移籍後、評価が急上昇。プレッシャーに強く、戦術理解も高い。

    昨季は公式戦39試合に出場し、5得点4アシストをマークした。