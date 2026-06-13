『フットボール・インサイダー』によると、マンチェスター・ユナイテッドは夏の補強戦略を急きょ変更し、中盤強化の最適候補としてフェルナンデスをリストアップした。キャリック率いるスカウトチームは、ノッティンガム・フォレストのアンダーソン争奪戦から撤退。要求された巨額移籍金が予算を圧迫したためだ。

刷新する中盤の要として、新加入アタランタのエデルソンと組める技術派MFの獲得に強い決意を示している。交渉担当者は、ロンドン・スタジアムを本拠地とするクラブの契約事情を利用すれば、当初提示された金額より大幅に低い費用で第1ターゲットを獲得できると確信している。