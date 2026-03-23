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マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックに正式な監督職を与えるべきだと指摘されている。元スター選手は、暫定監督に対して「これ以上望むものはなかった」と強調している。
アモリムの経営破綻から驚異的な立て直し
今シーズン、全大会通算21試合でわずか8勝にとどまったルーベン・アモリム監督の下での低迷を経て、暫定監督によるチーム変革は目覚ましいものとなっている。1月13日に指揮を執って以来、暫定監督は10試合で7勝2分けを記録し、チームを55ポイントでプレミアリーグ順位表の3位に押し上げ、アストン・ヴィラとリヴァプールを上回っている。 残り7試合（チェルシー、リヴァプール、ブライトンとの大一番を含む）を残す中、チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性はますます高まっている。
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暫定監督の下での敬意と戦術の転換
パリスターは、暫定監督が即座に与えた影響を称賛した。元ディフェンダーである彼は、クラブに対する深い理解を強調し、BOYLE Sportsに対し次のように語った。「トレーニングピッチに立ってみなければ、その真価は分からないものだ。彼は選手たちから尊敬を集めるだろう。彼はかつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、大きなタイトルを獲得してきた。クラブの歴史や伝統、そして期待されることを熟知している――選手としてそれらを経験してきたからだ。 だからこそ、クラブの指揮官として就任するにあたり、そうした強みを味方につけているのです」とパリスターは説明した。 さらに、彼は重要な変化について言及した。「しかし、端的に言えば、彼は4バック制を採用し、ブレイクした当時は真のスターのように見えたコビー・マイヌーを、長い間ベンチ外だったにもかかわらずチームに復帰させた。彼は彼を呼び戻す決断を下し、スタイルを変え、チームに前向きな姿勢を取り戻そうとしているのだ。」
キャリックはエキサイティングなサッカーを展開し、紛れもない成果を上げている
44歳の同監督の過去の指揮を振り返り、元ディフェンダーは、彼が他クラブで過ごした2年間に見せた魅力的なスタイルを称賛した。そのスタイルは現在、マンチェスターで実を結びつつある。「彼は本当に素晴らしい仕事をしている。ミドルズブラで経験を積んだんだ」と彼は語った。 彼がミドルズブラの監督だった頃、私は多くの試合を観戦したが、チャンピオンシップの試合とはいえ、おそらく私がミドルズブラの試合で見た中で最もエキサイティングなサッカーだったと言わざるを得ない。だから、彼は選手たちにもう少し自由を与えただけなのかもしれない。多くの選手は4バックでのプレーに慣れていると思うが、それが良い結果をもたらしている。 マイケルが成し遂げた仕事に対して、これ以上を求めることはできないだろう。」
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常勤管理職のポストを確保する
長期契約の可能性について尋ねられると、この元スター選手は、この件に関する考えをすべてまとめ、はっきりとこう答えた。「キャリックが正式な監督に？もし我々がチャンピオンズリーグへの出場権をしっかりと獲得できれば、そうなるだろうね。 彼に経験がないわけじゃない。ミドルズブラでの2年間の経験もあるし、クラブでオーレ［グンナー・ソルスクヤール］と仕事をした経験もある。実際、数試合は単独で指揮を執ったこともある。だから経験はあるんだ。 マンチェスター・ユナイテッドでプレーした多くの元選手の間で、これは大きな議論になっているのは承知している。だが、聞いてくれ。もし彼がチャンピオンズリーグへの出場権をしっかりと勝ち取れるなら、なぜダメなんだ？ここ数年、我々は他の選択肢も試してきた。もし彼が好成績を収め、チームに良い影響を与え、ファンが『自分たちのマンチェスター・ユナイテッドが戻ってきた』と感じられるなら、私はマイケルがこの職に就くことを支持する。」