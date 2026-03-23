マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックに正式な監督職を与えるべきだと指摘されている。元スター選手は、暫定監督に対して「これ以上望むものはなかった」と強調している。

パリスターは、暫定監督が即座に与えた影響を称賛した。元ディフェンダーである彼は、クラブに対する深い理解を強調し、BOYLE Sportsに対し次のように語った。「トレーニングピッチに立ってみなければ、その真価は分からないものだ。彼は選手たちから尊敬を集めるだろう。彼はかつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、大きなタイトルを獲得してきた。クラブの歴史や伝統、そして期待されることを熟知している――選手としてそれらを経験してきたからだ。 だからこそ、クラブの指揮官として就任するにあたり、そうした強みを味方につけているのです」とパリスターは説明した。 さらに、彼は重要な変化について言及した。「しかし、端的に言えば、彼は4バック制を採用し、ブレイクした当時は真のスターのように見えたコビー・マイヌーを、長い間ベンチ外だったにもかかわらずチームに復帰させた。彼は彼を呼び戻す決断を下し、スタイルを変え、チームに前向きな姿勢を取り戻そうとしているのだ。」