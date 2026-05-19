ノッティンガム・フォレストに3－2で勝利したものの、クラブレジェンドのロイ・キーンは懐疑的だ。スカイ・スポーツのインタビューで彼は、暫定監督が抱える再建の難しさをこう語った。「彼の任務はCL出場権獲得だっただろう。それは達成したが、まだ大きな問題が山積みだ。彼が本当に最善の選択肢だったのか？」 クラブが他にどんな監督と交渉したかは分からない。試合には勝っていたが、それでもユナイテッドには大きな問題が残っている。」キーンは、今回の采配が単なる無難な選択なのかとも疑問を投げかけた。