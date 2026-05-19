Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックと正式契約を結ぶ前に、「密かな希望」視していた監督の招聘を試みていた。
ルイス・エンリケの獲得
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはかねてよりエンリケ氏に注目していた。プレミアリーグ20試合で8勝、通算63試合で23敗という成績で1月に解任されたルーベン・アモリム氏の後任を探していた。 ロマーノ氏は「ルイス・エンリケはマンU内部の要職にある者たちの“密かな夢”だった。クラブは1～2月、今夏の招聘の可能性を探ったが、エンリケがパリ・サンジェルマンに集中しているため実現しなかった」と明かした。
- AFP
エンリケが活躍する中、キャリックも奮起した。
エンリケ不在を受け、キャリックがチームを安定させる役割を担った。16試合で11勝3分けとし、3位に導いた。正式就任は間近とみられる。 一方、エンリケはパリ・サンジェルマンで173試合中121勝を挙げ、リーグ・アン3連覇とフランスカップ2度制した。昨季チャンピオンズリーグも制したチームは、今月末の決勝でアーセナルと戦う。
キーンが深刻な問題の発生を警告
ノッティンガム・フォレストに3－2で勝利したものの、クラブレジェンドのロイ・キーンは懐疑的だ。スカイ・スポーツのインタビューで彼は、暫定監督が抱える再建の難しさをこう語った。「彼の任務はCL出場権獲得だっただろう。それは達成したが、まだ大きな問題が山積みだ。彼が本当に最善の選択肢だったのか？」 クラブが他にどんな監督と交渉したかは分からない。試合には勝っていたが、それでもユナイテッドには大きな問題が残っている。」キーンは、今回の采配が単なる無難な選択なのかとも疑問を投げかけた。
- AFP
オールド・トラッフォードの次は？
マンチェスター・ユナイテッドは欧州トップリーグ復帰へ向け、重要な夏を迎える。首脳陣は新監督候補を移籍市場で全面支援し、戦力不足を補う必要がある。一方、エンリケ監督は欧州大会終了後、パリで契約延長に合意すると見られる。