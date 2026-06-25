マンチェスター・ユナイテッドがドルトムントのンメチャ獲得へ本格交渉に入った。スカイ・スポーツによると、ユナイテッドはプレミアリーグ移籍に向けて水面下で作業を進めている。

スカウト部門責任者のドイツ人クリストファー・ヴィヴェル氏は、この25歳選手の代理人と緊密に連絡を取っている。代表戦期間中に評価が急上昇した同選手を巡る争奪戦で、ユナイテッドが本腰を入れていることを示している。



