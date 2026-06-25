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マンチェスター・ユナイテッドは、ボルシア・ドルトムントのスター選手フェリックス・ンメチャの獲得に向けて交渉中。マンチェスター・シティやリヴァプールとの移籍競争を制したい考えだ。
レッド・デビルズがドルトムントのエース選手に接触を開始
マンチェスター・ユナイテッドがドルトムントのンメチャ獲得へ本格交渉に入った。スカイ・スポーツによると、ユナイテッドはプレミアリーグ移籍に向けて水面下で作業を進めている。
スカウト部門責任者のドイツ人クリストファー・ヴィヴェル氏は、この25歳選手の代理人と緊密に連絡を取っている。代表戦期間中に評価が急上昇した同選手を巡る争奪戦で、ユナイテッドが本腰を入れていることを示している。
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プレミアリーグとスペインの強力なライバル
Nmechaにはマンチェスター・ユナイテッドだけでなく、ヨーロッパの複数トップクラブが注目している。スカイ・スポーツによると、マンチェスター・シティとリヴァプールも関心を示しており、中盤強化を狙っているという。
さらにラ・リーガのレアル・マドリードも関心を示しており、ジョゼ・モウリーニョ監督がその才能を高く評価している。獲得競争は激化しているが、現時点ではマンチェスター・ユナイテッドが最も積極的に動いている。
ドルトムント、長期的な取り組みを堅持
ドルトムントは極めて有利な立場から交渉に臨んでいる。ンメチャは3月に2030年までの契約延長にサインし、今夏に移籍できる条項は含まれていない。 『キッカー』誌によると、ドルトムントは今夏彼を獲得しようとするクラブに対し、非公式ながら約1億ユーロの移籍金を設定。この金額はほとんどのクラブを諦めさせるのが目的だ。
スポーツディレクターのラース・リッケンは「フェリックスは不可欠」と断言。獲得を望むクラブ（マンチェスター・ユナイテッドなど）は、交渉の席に着くだけでも巨額を用意する必要がある。
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世界舞台で高まるンメチャの評価
ンメチャはワールドカップのドイツ代表で輝き、グループリーグ初戦のキュラソー戦で1得点1アシスト、第2戦のコートジボワール戦ではデニズ・ウンダフの決勝点をアシストした。
これらの活躍は、最高舞台で試合の流れを変えられる彼の能力を示し、得点力のある現代的なMFを求めるクラブにとって魅力的な補強候補となっている。フィジカルと技術の両方を備えた彼は、マンチェスター・ユナイテッドのスカウト陣が最優先するターゲットだ。