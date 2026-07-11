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マンチェスター・ユナイテッドは、フランス代表マヌ・コネの獲得に4500万ポンド以上かかることを伝えられた。レッドデビルズはアタランタのエデルソンへのオファーを取り下げ、新たなターゲットに切り替えている。
レッド・デビルズがコネの獲得を目指す
マンチェスター・ユナイテッドは、アタランタの中盤選手エデルソン獲得に向けた4500万ユーロ（3800万ポンド）の合意から突如撤退した。メディカルチェックは完了し、交渉は最終段階にあった。 『コリエレ・デロ・スポルト』によると、クラブ首脳はすぐにローマのフランス代表MFマヌ・コネにターゲットを切り替えた。中盤補強を急ぐユナイテッドは、フィジカルが強いコネを理想的な補強候補と見ている。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッド、エデルソンの獲得を断念
マンチェスター・ユナイテッドがエデルソン獲得から突如撤退し、イタリアでは大きな驚きが広がっている。6月には個人条件や移籍金4,050万ユーロ（3,440万ポンド）＋追加450万ユーロ（380万ポンド）で合意していただけに、衝撃は大きい。
『スカイ・スポーツ・イタリア』とファブリツィオ・ロマーノによると、ユナイテッドは追加の精密メディカルチェックを要求した末に交渉から撤退した。しかしアタランタ側は、この破談が選手側の健康問題ではなく、プレミアリーグクラブの方針転換によるものと確信している。同MFはブラジル代表のW杯メンバーに選ばれるほど万全の体調だったからだ。
ローマが高額な移籍金を要求
ローマのスポーツディレクター、トニー・ダミコ氏は、ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規制に対応するため、移籍戦略で利益を最大化しようとしている。イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ローマはMFの最低売却価格を5500万ユーロ（約4700万ポンド）と設定。 5000万ユーロ（4250万ポンド）のオファーでも、イタリアのクラブが承認する可能性は低いという。
- AFP
ユナイテッドの中盤は大幅刷新へ
ユナイテッドは移籍市場が閉じる前に新たな提案をまとめる必要がある。エデルソン交渉の決裂を受け、ローマとの交渉では過去の失敗を繰り返せない。コネ争奪戦も激化の見込みで、クラブのプレッシャーは高まるばかりだ。
一方、アタランタのエデルソンは、サッリ新体制で残留するか、期限までに新天地を探すかの選択を迫られている。
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