ユナイテッドは移籍市場が閉じる前に新たな提案をまとめる必要がある。エデルソン交渉の決裂を受け、ローマとの交渉では過去の失敗を繰り返せない。コネ争奪戦も激化の見込みで、クラブのプレッシャーは高まるばかりだ。

一方、アタランタのエデルソンは、サッリ新体制で残留するか、期限までに新天地を探すかの選択を迫られている。