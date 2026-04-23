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マンチェスター・ユナイテッドは、ブルーノ・フェルナンデスの去就について「いかなる状況下でも」という方針を明確にした。
ユナイテッド、夏の移籍を阻止
マンチェスター・ユナイテッドは、オールド・トラッフォードにおけるフェルナンデスの将来について残っていた不透明感を払拭した。『ザ・サン』紙によると、クラブ首脳陣は31歳のMFに、今夏はいかなる状況でも放出しない意向を強く伝えた。
今季序盤は8000万ポンドのオファーを受け、サウジアラビアのアル・ナスルへの移籍を容認すると報じられた。しかし元監督アモリンが説得し、クラブもチーム象徴であるキャプテンを残留させる方針で一致している。
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船長の懸念への対応
クラブ首脳陣が個人的な保証を決断したのは、12月にフェルナンデスがポルトガルの放送局「Canal 11」に語ったコメントがきっかけだった。そのインタビューで、このミッドフィルダーは「クラブが自分を売却して利益を得ようとしているように感じ、傷ついた」と明かした。これを受けキャリントンの首脳陣は、ポルトガル代表に対し、今後も成功を目指すユナイテッドの中心として必要としていると伝えた。
クラブは、このシーズン途中の安心感がフェルナンデスの好調を支えていると確信している。キャプテンを務める彼は現在、PFA年間最優秀選手賞の有力候補であり、今シーズンのプレミアリーグではすでに18アシストを記録している。
ピッチの上でも外でもリーダー
マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスは、チェルシー戦（1-0）後に、キャプテン・フェルナンデスがオールド・トラッフォードで全力を尽くしていると強調。彼は「フェルナンデスはいつも声を出すわけではないが、大一番や苦しい時に厳しく自分を律し、チームを鼓舞する」と語った。
「彼はいつも大声で話すわけではないが、必要な場面では、特に大一番の前に声を上げる」とラムメンスは説明した。「また、チームが苦境に立たされると、自分にも他人にも非常に厳しい」
だからこそ、うまくいかないときに彼がいら立ちを見せることもある。でも、このレベルでは当然だ。彼はチャンピオンズリーグでもプレミアリーグでも優勝したいのだから。」
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解除条項と契約状況
マンチェスター・ユナイテッドはフェルナンデスの残留を希望しているが、契約には6500万ユーロ（5650万ポンド）の契約解除条項がある。この条項はイングランド国外のクラブが発動できるため、欧州や中東のビッグクラブが注目してきた。しかし、フェルナンデスは最近マンチェスターでの生活に満足感を示しており、クラブも彼の将来は安泰と見ている。
契約は2027年までで、さらに1年延長できる。チームは現在リーグ3位で欧州トップ大会復帰が視界に入り、首脳陣はCL出場の魅力が外部オファーを上回ると確信している。