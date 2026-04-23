マンチェスター・ユナイテッドは、ブルーノ・フェルナンデスの去就について「いかなる状況下でも」という方針を明確にした。

マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスは、チェルシー戦（1-0）後に、キャプテン・フェルナンデスがオールド・トラッフォードで全力を尽くしていると強調。彼は「フェルナンデスはいつも声を出すわけではないが、大一番や苦しい時に厳しく自分を律し、チームを鼓舞する」と語った。

「彼はいつも大声で話すわけではないが、必要な場面では、特に大一番の前に声を上げる」とラムメンスは説明した。「また、チームが苦境に立たされると、自分にも他人にも非常に厳しい」

だからこそ、うまくいかないときに彼がいら立ちを見せることもある。でも、このレベルでは当然だ。彼はチャンピオンズリーグでもプレミアリーグでも優勝したいのだから。」