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マンチェスター・ユナイテッドは、バルセロナが合意済みの3000万ユーロの契約解除金を支払わなかった場合、マーカス・ラッシュフォードをプレミアリーグのライバルクラブに売却する意向だ
ユナイテッドは3000万ユーロの評価額で強硬な姿勢を崩さない
ESPNによると、オールド・トラッフォードの首脳陣はラッシュフォードの将来について楽観視しているものの、金銭面の要求を下げるつもりはないという。 昨年7月に締結されたレンタル契約の条件では、バルセロナは28歳のラッシュフォードを3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）で完全移籍させるオプションを有している。しかし、カタルーニャの巨人が再交渉を模索しているとの憶測が高まる中、ユナイテッドはより低い金額での新たな交渉には応じないことを明確にしている。
「レッドデビルズ」は、ラ・リーガでの活躍（39試合で10得点）によりラッシュフォードの市場価値が上昇していることを認識している。もしバルセロナ側が支払いの延期やさらなるレンタル移籍を要求してきた場合、ユナイテッドは契約を完全に破棄する構えだ。
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バルセロナの財政不安により延期に
ラッシュフォードがスペインで大きなインパクトを残しているにもかかわらず、バルセロナの周知の通り経済的な苦境が、この移籍交渉に影を落とし続けている。スポーツディレクターのデコは最近、この状況について言及した。彼は記者団に対し、「（ラッシュフォードの残留について？）この件は、ファイナンシャル・フェアプレー、優先順位、パフォーマンス、そして監督の判断に左右されるものであり、今はまだ適切な時期ではないため、まだ決定には至っていない」と語った。
ジョアン・ラポルタ会長もまた、単純な完全移籍ではなく、段階的な取引の可能性を示唆している。「レンタル契約をさらに延長することも可能です。それはデコの意向次第です。マンチェスター・ユナイテッドに買い取りオプションの一部を支払い、残りは後で決めるといった方法もあります」とラポルタ会長は述べた。
オールド・トラッフォードへの復帰の可能性
もしバルセロナが契約解除条項を行使しなかったとしても、マンチェスター・ユナイテッドは、このFWに高額な移籍金を支払う意思のある他の買い手を見つけられると確信している。報道によると、すでに複数のプレミアリーグのクラブがラッシュフォードの獲得について問い合わせを行っており、彼が直接のライバルクラブに移籍する可能性も否定できなくなっている。
国内のライバルクラブからのこうした関心は、ユナイテッドにとって大きな交渉材料となる。同クラブは、他のクラブと交渉することでより高額な移籍金を引き出せる可能性があると考えているからだ。報道によると、ユナイテッドは入札合戦が勃発する可能性に「期待に胸を膨らませている」という。イングランド市場では、現在利益の最大化を阻んでいる3000万ユーロの合意額よりもはるかに高額な移籍金が提示されることが多いためだ。
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ラッシュフォードの今後はどうなるのか？
完全移籍が依然として最も可能性の高い展開ではあるものの、ユナイテッドでの監督交代が事態を複雑にしている。前監督ルベン・アモリムの下では、ラッシュフォードはスペインへ出発する前に単独でトレーニングを強いられていたが、マイケル・キャリックの就任によりチーム内の力学は変化した。ジョゼ・モウリーニョやオーレ・グンナー・ソルスクヤールの下でコーチを務めていた際にラッシュフォードと密接に連携していたキャリックが、クラブが長期的な選択肢を検討する間、現在チームを指揮している。
もしバルセロナへの移籍が破談となり、プレミアリーグから適切なオファーも出なければ、ラッシュフォードはレッドデビルズのトップチームに復帰する道が開ける可能性がある。報道によれば、アモリムが去った今、彼がトップチームに復帰することを認められる可能性が高いとされている。しかし、クラブは左ウイングの補強候補を引き続き探しており、今夏に彼との完全な決別を望んでいることを示唆している。