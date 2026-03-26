マンチェスター・ユナイテッドは、バルセロナが合意済みの3000万ユーロの契約解除金を支払わなかった場合、マーカス・ラッシュフォードをプレミアリーグのライバルクラブに売却する意向だ

完全移籍が依然として最も可能性の高い展開ではあるものの、ユナイテッドでの監督交代が事態を複雑にしている。前監督ルベン・アモリムの下では、ラッシュフォードはスペインへ出発する前に単独でトレーニングを強いられていたが、マイケル・キャリックの就任によりチーム内の力学は変化した。ジョゼ・モウリーニョやオーレ・グンナー・ソルスクヤールの下でコーチを務めていた際にラッシュフォードと密接に連携していたキャリックが、クラブが長期的な選択肢を検討する間、現在チームを指揮している。

もしバルセロナへの移籍が破談となり、プレミアリーグから適切なオファーも出なければ、ラッシュフォードはレッドデビルズのトップチームに復帰する道が開ける可能性がある。報道によれば、アモリムが去った今、彼がトップチームに復帰することを認められる可能性が高いとされている。しかし、クラブは左ウイングの補強候補を引き続き探しており、今夏に彼との完全な決別を望んでいることを示唆している。