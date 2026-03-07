マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合、アダム・ワートンとエリオット・アンダーソンから拒否される見通しだ。

オールド・トラッフォードでの予想される退団により、これらの獲得の緊急性はさらに高まっている。ベテランのブラジル人選手カゼミーロは、6月に契約が満了すると退団することになり、34歳の彼はニューカッスル戦で61分に交代するまでは苦戦していた。コビー・マイヌーの将来は不透明で、マヌエル・ウガルテは適応に苦労しているため、選択肢は減少している。

ブライトンのカルロス・バレバやボーンマスのアレックス・スコットなどの代替候補も注目されているが、焦点は依然としてワートンとアンダーソンにある。イングランドのクラブが欧州で好成績を収めているため、今シーズンは5位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる見通しであり、クラブは、最終的なリーグ順位によって、希望するスター選手を獲得できるかどうか、あるいは計画を立て直すことを余儀なくされるかどうかが決まることを認識している。