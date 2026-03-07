Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合、アダム・ワートンとエリオット・アンダーソンから拒否される見通しだ。
ユナイテッドの中盤危機
ユナイテッドは現在プレミアリーグで3位につけているが、最近のニューカッスル戦での敗戦は、彼らの立場がいかに危ういものであるかを改めて思い知らせるものとなった。クラブは夏の移籍市場において、中盤の補強を最優先事項と位置付けていると報じられている。最近の移籍戦略分析によれば、過去8年間で純粋な中央ミッドフィルダーをわずか2名しか獲得していないことが明らかになっている。
- Getty Images Sport
エリオット・アンダーソンをめぐる争い
ノッティンガム・フォレストのスター選手、エリオット・アンダーソンが、ユナイテッドの候補リストの重要人物として浮上している。23歳のこの選手は、トーマス・トゥヘル監督に高い評価を得て、ワールドカップに向けてデクラン・ライスと並んでイングランド代表のスタメン入りを果たす予定であり、今シーズン序盤のシティ・グラウンドでの2-2の引き分けで傑出したパフォーマンスを見せて以来、ユナイテッドの注目を浴びている。
しかし、アンダーソンはユナイテッドの関心を集めているものの、情報筋によると、チャンピオンズリーグに復帰しない限り、最有力候補であるマンチェスター・シティの提示するアンダーソンの年俸には太刀打ちできないと、英紙「ザ・サン」が報じている。この大会による経済的な恩恵と威信を得られない場合、レッドデビルズは、元ニューカッスルの研修生であるこの選手の獲得をめぐって、地元のライバルに力負けするリスクがある。
ウォートンのチャンピオンズリーグ要求
クリスタル・パレスの司令塔アダム・ワートンの状況はさらに明確だ。22歳の彼はリーグ屈指の冷静な深めのプレイメーカーとして地位を確立し、ここ数シーズンはユナイテッド戦で頻繁に活躍を見せている。先週オールド・トラッフォードでユナイテッドが2-1の辛勝を収めたものの、ワートンのパフォーマンスは優先獲得ターゲットとしての地位をさらに確固たるものにした。
この22歳の選手は今夏にクリスタル・パレスを退団する見込みだが、移籍先はチャンピオンズリーグ出場権を持つクラブに限定する意向だ。この姿勢により、ユナイテッドはシーズン終盤に失敗の余地がなくなった。大会出場権を逃せば、高く評価される若き才能を「夢の劇場」へ招く可能性は事実上消滅するからだ。
- Getty Images Sport
迫り来る中盤の大量流出
オールド・トラッフォードでの予想される退団により、これらの獲得の緊急性はさらに高まっている。ベテランのブラジル人選手カゼミーロは、6月に契約が満了すると退団することになり、34歳の彼はニューカッスル戦で61分に交代するまでは苦戦していた。コビー・マイヌーの将来は不透明で、マヌエル・ウガルテは適応に苦労しているため、選択肢は減少している。
ブライトンのカルロス・バレバやボーンマスのアレックス・スコットなどの代替候補も注目されているが、焦点は依然としてワートンとアンダーソンにある。イングランドのクラブが欧州で好成績を収めているため、今シーズンは5位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる見通しであり、クラブは、最終的なリーグ順位によって、希望するスター選手を獲得できるかどうか、あるいは計画を立て直すことを余儀なくされるかどうかが決まることを認識している。
広告