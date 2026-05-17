マラシアは6月に契約満了で退団する。マンチェスターでは安定感とコンディション維持に苦戦していた彼にとって、これは完全な決別だ。

このオランダ代表を無償放出する決定は、人件費削減と出場機会の少ない選手との決別を示す。

今季は2試合の出場にとどまり、選手とクラブは双方にとって新天地での再スタートが最善だと合意した。

クラブは公式声明で「タイレル・マラシアは今夏契約満了で退団する。彼は2022年7月にフェイエノールトから加入し、トップチームで49試合に出場した」と発表した。 昨季はPSVアイントホーフェンへレンタル移籍。今季はニューカッスル戦2試合に途中出場した。2023年のカラバオ・カップ優勝時やエディ・ハウ監督率いるニューカッスル戦でも試合日メンバーに名を連ねた。クラブは彼の努力に感謝し、今後の活躍を祈っている。」







