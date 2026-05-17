Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは、タイレル・マラシアが2025-26シーズンに2試合のみ出場し、フリーエージェントとして退団すると発表した。
マラシアは今夏に移籍する見込み
マラシアは6月に契約満了で退団する。マンチェスターでは安定感とコンディション維持に苦戦していた彼にとって、これは完全な決別だ。
このオランダ代表を無償放出する決定は、人件費削減と出場機会の少ない選手との決別を示す。
今季は2試合の出場にとどまり、選手とクラブは双方にとって新天地での再スタートが最善だと合意した。
クラブは公式声明で「タイレル・マラシアは今夏契約満了で退団する。彼は2022年7月にフェイエノールトから加入し、トップチームで49試合に出場した」と発表した。 昨季はPSVアイントホーフェンへレンタル移籍。今季はニューカッスル戦2試合に途中出場した。2023年のカラバオ・カップ優勝時やエディ・ハウ監督率いるニューカッスル戦でも試合日メンバーに名を連ねた。クラブは彼の努力に感謝し、今後の活躍を祈っている。」
- Getty
オールド・トラッフォードでのフィットネスへの苦闘
マラシアはマンチェスター・ユナイテッドで怪我により成長が止まった。デビューシーズンはルーク・ショーと競争したが、その後長期離脱し、手術とリハビリを繰り返した。
クラブは辛抱強く回復を見守ったが、出場機会の不安定さが続き、スカウト陣は他へ目を向けた。2026-27シーズンを目前に控え、新ホームユニフォームも発表され、チーム刷新が進むが、24歳のオランダ人DFは対象外となった。
日曜にフォレスト戦を終えた暫定監督マイケル・キャリックは、オールド・トラッフォードのサポーターにこう呼びかけた。「キックオフ前に選手たちに話した。怪我で苦しむタイレルをどうか支え続けてほしい」
- Getty Images Sport
カゼミーロとホイユンドが夏の移籍市場を牽引
キャリック監督は今夏、理想のチーム作りを進める。退団が噂されるのはマラシアだけではなかった。契約満了でベテランMFカゼミーロもオールド・トラッフォードを去る。
さらに、イタリアでの成功的なレンタル移籍を経てラスムス・ホイリュンドもナポリへの完全移籍が決定した。
デンマーク人ストライカーはすでにファンに感極まった別れのメッセージを送り、その移籍金は今夏の補強資金となる。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
マンチェスター・ユナイテッドは日曜、フォレストを3－2で下しプレミアリーグ3位でシーズンを終えた。ブルーノ・フェルナンデスは1シーズン20アシストを達成し、ケビン・デ・ブライネ、ティエリ・アンリと並んだ。
次節はブライトンとのアウェー戦でシーズンを終え、その後は移籍市場に集中する。