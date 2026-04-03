マンチェスター・ユナイテッドは、セスク・ファブレガスに対し、アーセナルやチェルシーとのつながりがあるにもかかわらず、オールド・トラッフォードでのオファーについて「検討する」と伝えた。

話題をキャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドに移すと、マテラッツィは元MFの仕事を強く称賛した。「マンチェスター・ユナイテッドはキャリックを信頼すべきだ。なぜなら、彼が今やっている仕事は素晴らしいからだ」と彼は語った。

また、彼はキャリックとクラブとの深い結びつきについても強調した。「彼はマンチェスター・ユナイテッドのすべてを知っている。真面目な男だ。僕は彼がとても好きだ」

ナポリのアントニオ・コンテ監督がユナイテッドの指揮官になる可能性について問われたマテラッツィは、レッドデビルズにとって監督交代が必要なのかどうか疑問を呈した。「コンテは世界最高の監督の一人だ…もしかするとコンテこそが答えなのかもしれない。しかし、キャリックのもとですでに大きなものを築き上げているのだから、なぜキャリックに任せておかないのか？」