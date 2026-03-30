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マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの後継候補リストにボーンマスのミッドフィルダー、エリオット・アンダーソンが意外にも加わったことを受け、彼の獲得に向けて「全力を尽くす」構えだ。
フォレストのスター選手をめぐるマンチェスターでの争い
英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドは、アンダーソンの獲得をめぐり、ライバルのマンチェスター・シティと真っ向から対決する構えだ。ノッティンガム・フォレスト所属の同選手については、かねてよりシティが最有力候補と見なされてきたが、ユナイテッドは彼を「ドリーム・シアター」に迎え入れるため、「全力を尽くす」準備ができているとされる。 元ニューカッスル所属のこの選手は、今シーズン、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でレギュラーの座を獲得するなど、その評価が急上昇している。シティ・グラウンドでの契約は2029年まで残っており、フォレストは交渉において有利な立場にあるが、ユナイテッドはアンダーソンを、自チームのミッドフィールドを刷新するのに最適な選手と見なしている。
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退団するカゼミーロの後任
アンダーソンの獲得に向けた動きは、ベテランMFカゼミーロが退団を明言し、「発表はすでに済んだと思う。ファンが私に向けてくれた愛情は計り知れない。だが、決断は下され、決着がついたと心から信じている」と述べたことを受け、ユナイテッドが中盤の要となる選手の大きな離脱に備えている中で行われている。
守備的ミッドフィルダーのポジションが空くことになり、ユナイテッドはプレミアリーグでの実績を持つ選手を探している。アンダーソンに加え、クラブはクリスタル・パレスのアダム・ウォートンやブライトンのカルロス・バレバを含む候補リストを作成した。しかし、その代替案に意外な形で加わったのが、ボーンマスのアレックス・スコットだ。この「チェリーズ」のミッドフィルダーは、イングランド南部の地でひっそりと極めて印象的なシーズンを送り、レッドデビルズの首脳陣にとって予想外の候補として浮上してきた。
サンドロ・トナリにとっての正念場の戦い
アンダーソンだけが注目されている選手ではない。報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスル・ユナイテッドのMFサンドロ・トナリの獲得をめぐり、マンチェスター・シティと直接対決する構えを見せている。このイタリア代表選手は、急成長中のコビー・マイヌーと並んで中盤の要となる、もう一人のエリート選手と見なされている。元ACミランの選手に対するユナイテッドの関心は、欧州やプレミアリーグでの実績を持つ選手を獲得するという、より広範な戦略の一環である。 中盤の刷新が具体化する中、クラブは来季のチャンピオンズリーグで戦うためにマイケル・キャリック監督に必要な戦力を提供するため、このポジションで少なくとも2人の新戦力を獲得すると見られている。
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次は何が待っているのでしょうか？
昨夏、マテウス・クーニャやベンジャミン・セスコといった攻撃陣に巨額を投じた後、オールド・トラッフォードの注目は確実に中盤へと移っている。現在、ユナイテッドはリーグ3位につけており、欧州のトップリーグへの復帰に向け順調に進んでいる。チャンピオンズリーグ出場の魅力こそが、ユナイテッドの候補リストに名を連ねる多くの選手を巡る争奪戦において、決定的な要因となる可能性がある。