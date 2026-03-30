マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの後継候補リストにボーンマスのミッドフィルダー、エリオット・アンダーソンが意外にも加わったことを受け、彼の獲得に向けて「全力を尽くす」構えだ。

アンダーソンの獲得に向けた動きは、ベテランMFカゼミーロが退団を明言し、「発表はすでに済んだと思う。ファンが私に向けてくれた愛情は計り知れない。だが、決断は下され、決着がついたと心から信じている」と述べたことを受け、ユナイテッドが中盤の要となる選手の大きな離脱に備えている中で行われている。

守備的ミッドフィルダーのポジションが空くことになり、ユナイテッドはプレミアリーグでの実績を持つ選手を探している。アンダーソンに加え、クラブはクリスタル・パレスのアダム・ウォートンやブライトンのカルロス・バレバを含む候補リストを作成した。しかし、その代替案に意外な形で加わったのが、ボーンマスのアレックス・スコットだ。この「チェリーズ」のミッドフィルダーは、イングランド南部の地でひっそりと極めて印象的なシーズンを送り、レッドデビルズの首脳陣にとって予想外の候補として浮上してきた。