マンチェスター・ユナイテッドは、エリオット・アンダーソン獲得でマンチェスター・シティに勝てる仍楽観視している。移籍金は1億ポンドと報じられるイングランド代表スターだ。

マンチェスター・ユナイテッドがアンダーソンに興味を示す背景には、カゼミーロの退団がある。カゼミーロは今夏オールド・トラッフォードを去り、MLSのインテル・マイアミへ移籍すると噂される。彼の離脱で中盤に穴が開くため、クラブは後任探しに動いている。

アタランタのエデルソン獲得が報じられたものの、ユナイテッドはなおもアンダーソン争奪戦に参加するとされる。クラブは若くエネルギッシュな中軸構築を目指しており、アンダーソンはその移行を牽引すると期待されている。