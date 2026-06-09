Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは、エリオット・アンダーソン獲得でマンチェスター・シティに勝てる仍楽観視している。移籍金は1億ポンドと報じられるイングランド代表スターだ。
マンチェスター・ユナイテッド、アンデルソン獲得へ本腰
『ガーディアン』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはアンダーソン獲得競争で依然として優位にある。クラブ幹部は、ノッティンガム・フォレストのMFを説得し、マンチェスター・シティではなくオールド・トラッフォードを選ばせられると確信している。23歳のアンダーソンは、昨季シティ・グラウンドでの活躍でプレミア屈指のMFに成長した。
フォレストは移籍金を約1億ポンドと設定し、シティの8000万ポンドのオファーを既に拒否。キャリック監督率いる中盤再建の最優先ターゲットとして、ユナイテッドは早期交渉を目指す。
- Getty Images Sport
移籍争いが激化する中、フォレストは揺るがない
シティの初オファーを断った後もフォレストの姿勢は変わっていない。評価額1億ポンドの全額を求め、売却の圧力もない。一方、ユナイテッドは合意に至っていない現状を好機と見る。アンダーソンに「将来はオールド・トラッフォードにある」と説得する機会が残っていると信じている。
カゼミーロの後任
マンチェスター・ユナイテッドがアンダーソンに興味を示す背景には、カゼミーロの退団がある。カゼミーロは今夏オールド・トラッフォードを去り、MLSのインテル・マイアミへ移籍すると噂される。彼の離脱で中盤に穴が開くため、クラブは後任探しに動いている。
アタランタのエデルソン獲得が報じられたものの、ユナイテッドはなおもアンダーソン争奪戦に参加するとされる。クラブは若くエネルギッシュな中軸構築を目指しており、アンダーソンはその移行を牽引すると期待されている。
- Getty Images Sport
アンダーソンの移籍を巡る争いが、まもなく激化しようとしている。
シティとの競争が激化する中、ユナイテッドはアンダーソン獲得にどれだけ積極的に動くか決断を迫られている。フォレストが評価額を下げず、シティが先手を打ったことで、このMFを巡る争奪戦は今夏も話題が続く見込みだ。交渉の進捗に関わらず、新シーズンへ向け中盤の補強はクラブの最優先事項である。
一方、アンダーソンはW杯イングランド代表としての任務に集中する見込みで、同代表はグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。