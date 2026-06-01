Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは移籍金3800万ポンドのターゲット獲得へ交渉を加速させているが、この有望なMFにはアーセナル、チェルシー、PSG、インテルも興味を示している。
レッド・デビルズが首位に浮上
マンチェスター・ユナイテッドが今夏、フェルナンデスの獲得で最有力に。クラブは若きポルトガル人を長期戦力と見ており、新体制で主将ブルーノ・フェルナンデスと中盤を形成させる構想だ。
移籍委員会は代理人と交渉を加速させており、選手も来季チャンピオンズリーグ出場できるオールド・トラッフォードへの移籍に魅力を感じている。
- Getty Images Sport
ハマーズのスターをめぐる激しい争い
マイケル・キャリック率いるチームが最も積極的だが、彼を評価しているのは彼らだけではない。アーセナルはクリスティアン・ノルガードの後継者としてフェルナンデスに関心を示し、パリ・サンジェルマンやアトレティコ・マドリードも状況を注視している。
さらにチェルシーとアストン・ヴィラも残留を望み、イタリアではインテル、ユヴェントス、ナポリが注目している。
降格がウェストハムに決断を迫る
ウェストハムは昨年夏、サウサンプトンからフェルナンデスを移籍金3800万ポンド（5100万ドル）で獲得した。しかし、チームの不振と再建の可能性から、今夏に放出される可能性が高まっている。
クラブは彼の移籍金を4200万～5000万ポンド（約6700万ドル）と設定しているが、降格でこの金額は下がる見込みだ。フェルナンデスは2030年までの契約で違約金条項はない。この点はウェストハムの交渉力を高めるが、2部での戦いがもたらす財政的圧力により、売却の可能性は高まっている。
- Getty Images Sport
トップ人材をめぐる戦略的な争い
苦境のチームでも輝いた21歳は、将来を早期に決め、サッカーに集中したい。困難の中でも実力を示した彼の才能は、欧州最高峰でプレーできるとスカウトも認める。 彼の去就は、ウェストハムの財政戦略と欧州強豪の野心とのチェスのような駆け引きになる見込みだ。