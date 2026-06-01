マンチェスター・ユナイテッドが今夏、フェルナンデスの獲得で最有力に。クラブは若きポルトガル人を長期戦力と見ており、新体制で主将ブルーノ・フェルナンデスと中盤を形成させる構想だ。

移籍委員会は代理人と交渉を加速させており、選手も来季チャンピオンズリーグ出場できるオールド・トラッフォードへの移籍に魅力を感じている。