マンチェスター・ユナイテッドは移籍と野心を根拠に、物議を醸すシーズンチケット値上げを正当化しようとしている
競争力を維持するための価格
オールド・トラッフォードのシーズンチケットは11年連続で価格据え置きが有名だったが、今回の発表で4年連続の値上げとなる。クラブ関係者は、トップクラスの選手獲得と施設近代化に必要な巨額投資を理由に値上げを正当化している。プレミアリーグの財政規制が恒常的な障壁となる中、レッドデビルズは上位ライバルとの競争力を維持するため、値上げは必要な悪だと主張している。
野心には代償が伴う
新たな価格体系について詳細に説明した声明で、ユナイテッドは次のように述べた。「我々はマンチェスター・ユナイテッドを国内および欧州サッカーの頂点に返り咲かせるという明確な目標を掲げています。チームへの投資を継続し、施設を改善することで、ファンに最高の体験を提供したいと考えています。また、インフレやコスト上昇を考慮し、クラブの財政的持続可能性を確保する必要もあります」
クラブ幹部は、この値上げをピッチ上の長期的な成長と成功という観点から捉えるようファンに呼びかけた。クラブはさらに次のように付け加えた：「こうした背景のもと、オールド・トラッフォードの全エリアで料金を約5％引き上げる決定を下しました。これは、大人のシーズンチケット保持者にとって平均1試合あたり2ポンド強、16歳未満の子供にとっては1試合あたり1ポンドの値上げに相当します。」
支持者たちは値上げに抗議している
この決定は、マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラスト（MUST）の反発を招いた。同団体は、フットボール・サポーターズ・アソシエーション（FSA）による広範なキャンペーンに沿い、チケット価格の全面凍結を求めていた。MUSTは声明で不満を表明し、「FSAのリーグ全体キャンペーンの一環として、クラブが我々のチケット価格凍結要請を無視したのは残念だ」と述べた。 サポーターはチーム観戦にますます多くの費用を支払っており、FSAキャンペーンが訴えた通り『もう十分だ』という状況だ。さらに600人の忠実なファンが、より多くのホスピタリティ席のために移動させられることも判明した」
チケット譲渡規則については一部譲歩があったものの、プレミアム席への移行については依然懸念が残る。MUSTは続けた：「該当者の方々が激怒するのは当然であり、昨年同様の措置を受けた方々よりもクラブからより良い対応を受ける必要がある。とはいえ、クラブが我々の懸念の一部を聞き入れ、シーズンチケット保持者のチケット譲渡に追加制限が設けられず、最低利用回数のルールも引き上げられなかった点は評価する。 サッカークラブはファンの声に耳を傾けることでより良い決断を下せる——もっとそうすべきだ」
ニューカッスルも追随する
コスト上昇の傾向はマンチェスターだけに留まらず、ニューカッスル・ユナイテッドも 5% の値上げを発表しました。マグパイズの最高経営責任者、デビッド・ホプキンズ氏はこの決定を擁護し、次のように述べています。「この決定が歓迎されないことは十分理解しており、軽率な決断ではないことを認識しています。 しかし現実には、責任ある値上げを行わなければ、我々が皆期待し、目指しているレベルでの進歩や競争を継続することは不可能です。現在の財政状況では、ファンの手頃な価格と、競争力を維持するために必要な収益を生み出す必要性のバランスをとらなければなりません。
地元のファングループからの怒りにもかかわらず、セント・ジェームズ・パークの最高責任者は、同クラブは依然として他クラブと比較して価値を提供していると主張している。ホプキンズ氏は、「この調整後も、当クラブの一般入場券の価格は、他のプレミアリーグのクラブと比較して競争力を維持し、また、標準的な大人用シーズンチケットの価格は、リーグで 2 番目に安い価格を提供します」と述べた。
