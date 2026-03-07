この決定は、マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラスト（MUST）の反発を招いた。同団体は、フットボール・サポーターズ・アソシエーション（FSA）による広範なキャンペーンに沿い、チケット価格の全面凍結を求めていた。MUSTは声明で不満を表明し、「FSAのリーグ全体キャンペーンの一環として、クラブが我々のチケット価格凍結要請を無視したのは残念だ」と述べた。 サポーターはチーム観戦にますます多くの費用を支払っており、FSAキャンペーンが訴えた通り『もう十分だ』という状況だ。さらに600人の忠実なファンが、より多くのホスピタリティ席のために移動させられることも判明した」

チケット譲渡規則については一部譲歩があったものの、プレミアム席への移行については依然懸念が残る。MUSTは続けた：「該当者の方々が激怒するのは当然であり、昨年同様の措置を受けた方々よりもクラブからより良い対応を受ける必要がある。とはいえ、クラブが我々の懸念の一部を聞き入れ、シーズンチケット保持者のチケット譲渡に追加制限が設けられず、最低利用回数のルールも引き上げられなかった点は評価する。 サッカークラブはファンの声に耳を傾けることでより良い決断を下せる——もっとそうすべきだ」