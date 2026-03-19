マンチェスター・ユナイテッドは今夏、サイドバックの補強が不可欠だ。ディオゴ・ダロットとルーク・ショーの後継者を確保することで、レッドデビルズはさらなる高みへと飛躍できるだろう

中盤の補強候補とは対照的に、サイドバックの市場はより複雑であり、ここ数年でプレミアリーグを代表する選手たちの中には、サイドを守ることからキャリアをスタートさせたわけではない者も少なくない。

アーセナルを見れば明らかだ。同クラブはベン・ホワイト、リカルド・カラフィオリ、ユリアン・ティンバーをセンターバックからこのポジションへ転向させ、大成功を収めている。 あるいは、ペップ・グアルディオラがヨスコ・グヴァルディオルをセンターバックから左サイドバックへ、そして再びセンターバックへと転向させた事例や、マテウス・ヌネスがスポルティングCPでプレーしていた頃、「世界最高のミッドフィールダーの一人」と称していたにもかかわらず、最終的には「中盤でプレーするには知性が足りない」と判断し、右サイドバックの方がはるかに適していると結論付けた事例も挙げられる。 グアルディオラはニコ・オライリーも様々な役割で起用しており、このイングランド代表選手は左サイドバック、守備的ミッドフィールダー、攻撃的ミッドフィールダーの間を行き来している。

もしユナイテッドが、伝統的なオーバーラップや攻め上がるタイプの左サイドバックを求めているなら、ニューカッスルのルイス・ホールに注目すべきだろう。シティが獲得を狙っている彼のチームメイト、ティノ・リブラメントも右サイドバックとして魅力的な選択肢だが、彼の怪我の履歴は懸念材料となる。両選手にとっての障壁は移籍金であり、ニューカッスルはどちらの選手に対しても8000万ポンド前後の金額を要求する見込みだ。

もしユナイテッドが、すでにプレミアリーグで実力を証明した選手を求めているのであれば――昨夏の成功事例と、マヌエル・ウガルテ、ジョシュア・ジルクゼー、ラスムス・ホイランドらが過去数年間に直面した苦戦を対比すれば、そうすべきだと示唆されている――トッテナムが降格した場合のペドロ・ポロ、あるいはノッティンガム・フォレストが降格した場合のオラ・アイナに注目することで、市場において価値ある選手を見つけられるかもしれない。

ウルブズと共に降格がほぼ確実視されているウーゴ・ブエノは、プレミアリーグで最も印象的な基礎統計データを持つ選手の一人でありながら、2000万ポンド程度で獲得可能となるため、さらに低コストな選択肢となる。