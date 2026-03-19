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Man Utd upgrade full-backs GFXGetty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドは今夏、サイドバックの補強が不可欠だ。ディオゴ・ダロットとルーク・ショーの後継者を確保することで、レッドデビルズはさらなる高みへと飛躍できるだろう

マイケル・キャリックは、ルベン・アモリム体制下でマンチェスター・ユナイテッドが抱えていた最大の問題の一つを、ルーク・ショーとディオゴ・ダロットを本来のポジションで起用するという単純な方法で即座に解決した。この両サイドバックは、元レッドデビルズのMFが指揮を執る中で全9試合に先発出場し、これまでの7勝1分1敗という驚異的な成績に貢献している。

しかし、最近の成長ぶりにもかかわらず、ショーとダロットは、スタジアムに足を運ぶファンからもネット上のファンからも、最も批判を集めがちな2人の選手だ。両者には明らかな弱点があり、多くの人が、それがチームが次のレベルへ進むのを妨げていると見ている。

今夏の移籍市場において、クラブが最も注力するのは中盤の補強となるだろう。カゼミーロの後継者確保という困難な課題に加え、クリスティアン・エリクセンが去った穴を埋める必要もあるからだ。しかし、サイドバックの補強も同様に重要である。 

したがって、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスとスカウト責任者のクリストファー・ヴィヴェルが、エリオット・アンダーソンかアダム・ウォートンの獲得（移籍金総額1億ポンド＝1億3250万ドル）を検討するにあたり、サイドの守備オプションを強化するために、移籍資金の一部を確保しておく必要がある。

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    12年間で1億5000万ポンドが費やされた

    「優先すべきは中盤だけだ、とばかり言われている。耳にするのはそればかりだが、サイドバックのポジションについて一つはっきりさせておこう」と、元ユナイテッドのフーリガンで現在はポッドキャスターのトニー・オニールは『Webby and O’Neill Show』で語り始めた「片方だけでは機能しない。中盤に数人の逸材を補強しても、サイドバックの問題が解決しなければ、攻撃面での課題は変わらない。

    ここ数シーズンは寄せ集め状態で、誰でもいいという状況が続いている。これまでもずっとそうだったし、ユナイテッドはこの問題を解決できていない。ショーとダロットに関しては、彼らの役割は終わったんだ。」 

    19歳でサウサンプトンから3000万ポンド（4000万ドル）——当時としては10代の選手としては史上最高額——で加入したショー以来、ユナイテッドは12年間でサイドバックにわずか1億5000万ポンドしか費やしていない。この数字を比較すると、マンチェスター・シティは2017年の夏だけで3人のサイドバックに1億2700万ポンドを投じている。

    ユナイテッドは、同ポジションへの総支出額の3分の1にあたる5000万ポンドを投じたアーロン・ワン＝ビサカやタイレル・マラシアといった新星から、アレックス・テレスやヌサイール・マズラウィのようなベテランまで幅広く獲得しており、クラブが本当に何を求めているのか定まっていなかったことを示唆している。 実際、ユナイテッドはこのサイドバックのポジションをあまりにも軽視していたため、2023-24シーズンの開幕時には、ショーとマラシアが相次いで負傷したことで、緊急の補強としてセルヒオ・レギロンをレンタルで獲得せざるを得なかった。

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  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    「優先事項ではない」

    昨年、クラブはパトリック・ドルグとディエゴ・レオンの獲得に計3200万ポンドを投じたが、前者は1月から負傷離脱中であり、ユナイテッドでの最高のパフォーマンスは右または左のウイングで起用された際に見せている。それにもかかわらず、2026年になっても、最良の選択肢は2014年加入のショーと、2018年加入のダロットのままなのだ。 この2人のユナイテッドでの在籍期間は合わせて20年に及び、多くのサポーターが戦力の刷新を求めてきた。

    「ユナイテッドのファンは長い間、『ショーもダロットも外して、新しい選手を連れてこい』と言い続けてきた」とオニールは付け加えた。「だが、その議論は下火になってしまっている。今こそ、これを最優先課題として再び取り上げるべきだ。サイドバックのポジションを見てみろ。彼らの後ろに、一体どんな競争相手がいるというのか？ 

    「そこに起用された選手は、誰であれすぐに去っていった。クラブや首脳陣にとって、サイドバックのポジションは優先事項ではなかった。私としては、ショーとダロットの時代は終わった。彼らには去る時が来ている。」

  • Brentford v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃の脅威の欠如

    ショーは、デビッド・モイーズを除くサー・アレックス・ファーガソン退任後のすべての監督の下でプレーしてきた、クラブ史上屈指の「生き残り」の一人だ。しかし、加齢によるスタミナの低下や度重なる怪我の影響で、攻撃面での質は衰えてしまった。アモリムやキャリックの下でシーズンを通して素晴らしい守備を見せてはいるものの、ショーには現代のサイドバックに求められる要素が欠けている。

    ショーの功績として、今シーズンは怪我に悩まされることなく、チーム内で誰よりも多くの出場時間を記録している点が挙げられる。しかし、彼の経歴を鑑みると、特に2022-23シーズンにレギュラーとしてプレーした直後の2シーズンで怪我に悩まされたことを考えると、彼の現役生活がいつまで続くかについては明らかな疑問が残る。

    今シーズン終了時点でショーの契約はあと1年残っており、契約満了時には32歳になろうとしている。彼が現代のサイドバックに求められるものを提供できていないことは、最も多くの出場時間を記録しているにもかかわらず、今シーズン通じて関与したゴールがわずか1つしかないという事実が如実に物語っている。

  • Manchester United v Villarreal CF: Group F - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    不満の原因

    ダロットには、身体能力や出場機会の面でそのような問題はなく、キャリックの下で著しく成長している。アモリム監督時代のようにチャンス作りよりも、主に守備に集中できる環境が整っているからだ。彼が得意ではない左サイドでプレーすることが多かった時期には、その負担はさらに大きかった。 

    ダロットは今シーズン、1ゴールに加え3アシストを記録しており、マンチェスター・ユナイテッドの選手の中で彼よりアシスト数が多いのはブルーノ・フェルナンデスだけだ。しかし、彼は集中力が途切れることがあり、アストン・ヴィラ戦で2度の好機を逃したり、クロスの精度を欠いたりするなど、最終ライン付近での判断ミスは、サポーターにとって頻繁に苛立ちの種となっている。

    ユナイテッドのファンにとって悔やまれるのは、クラブが欧州屈指の若手サイドバックを擁していたにもかかわらず、その才能を見抜けなかったことだ。 アルバロ・カレラスはエリック・テン・ハグ監督によって公式戦での起用を見送られ、2023年8月にグラナダへレンタル移籍した。これは、クラブがレギロンの獲得に奔走していた時期とほぼ重なる。その後、彼はわずか800万ポンドでベンフィカへ売却されたが、1年後に4300万ポンドでレアル・マドリードに移籍し、デビューシーズンで印象的な活躍を見せている。

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    複雑な市場

    中盤の補強候補とは対照的に、サイドバックの市場はより複雑であり、ここ数年でプレミアリーグを代表する選手たちの中には、サイドを守ることからキャリアをスタートさせたわけではない者も少なくない。

    アーセナルを見れば明らかだ。同クラブはベン・ホワイト、リカルド・カラフィオリ、ユリアン・ティンバーをセンターバックからこのポジションへ転向させ、大成功を収めている。 あるいは、ペップ・グアルディオラがヨスコ・グヴァルディオルをセンターバックから左サイドバックへ、そして再びセンターバックへと転向させた事例や、マテウス・ヌネスがスポルティングCPでプレーしていた頃、「世界最高のミッドフィールダーの一人」と称していたにもかかわらず、最終的には「中盤でプレーするには知性が足りない」と判断し、右サイドバックの方がはるかに適していると結論付けた事例も挙げられる。 グアルディオラはニコ・オライリーも様々な役割で起用しており、このイングランド代表選手は左サイドバック、守備的ミッドフィールダー、攻撃的ミッドフィールダーの間を行き来している。

    もしユナイテッドが、伝統的なオーバーラップや攻め上がるタイプの左サイドバックを求めているなら、ニューカッスルのルイス・ホールに注目すべきだろう。シティが獲得を狙っている彼のチームメイト、ティノ・リブラメントも右サイドバックとして魅力的な選択肢だが、彼の怪我の履歴は懸念材料となる。両選手にとっての障壁は移籍金であり、ニューカッスルはどちらの選手に対しても8000万ポンド前後の金額を要求する見込みだ。

    もしユナイテッドが、すでにプレミアリーグで実力を証明した選手を求めているのであれば――昨夏の成功事例と、マヌエル・ウガルテ、ジョシュア・ジルクゼー、ラスムス・ホイランドらが過去数年間に直面した苦戦を対比すれば、そうすべきだと示唆されている――トッテナムが降格した場合のペドロ・ポロ、あるいはノッティンガム・フォレストが降格した場合のオラ・アイナに注目することで、市場において価値ある選手を見つけられるかもしれない。 

    ウルブズと共に降格がほぼ確実視されているウーゴ・ブエノは、プレミアリーグで最も印象的な基礎統計データを持つ選手の一人でありながら、2000万ポンド程度で獲得可能となるため、さらに低コストな選択肢となる。

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    あまりにも長い間放置されてきた

    イングランド以外にも魅力的な選択肢がいくつかある。例えば、ジュリアン・ライアーソンはブンデスリーガで18試合に先発出場し、12アシストを記録しており、ノルウェー代表がワールドカップ予選を快進撃で突破する上で重要な役割を果たした。ただし、彼は右ウイングバックとしてプレーしており、皮肉なことに、キャリックのシステムよりもアモリムのシステムの方が彼に適している。また、28歳という年齢は、マンチェスター・ユナイテッドが好む年齢層をわずかに上回っている。 ドルトムントが約3500万ポンドの移籍金で放出に応じるという報道がある以上、彼は依然として魅力的な選択肢である。

    最近イングランドのクラブへの売却で巨額の利益を上げてきたドイツのライバル、アイントラハト・フランクフルトには、トップクラブが注目している2人のサイドバックがいる。全大会で9ゴールに絡んでいるナサニエル・ブラウンと、ナムディ・コリンズだ。

    したがって、ユナイテッドがサイドバックの戦力を強化しようとするなら、魅力的な選択肢は不足していない。問題は、あまりにも長い間軽視されてきたこのポジションを、いかに優先して補強するかということだ。

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