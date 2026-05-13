マンチェスター・ユナイテッドは30歳のこの選手を手放したいが、高額年俸が売却の障害になる。彼の年俸を払えるクラブを見つけるのは依然として難しい。昨季は欧州カップ戦出場を逃し年俸が減額され、レンタル移籍が成立した。しかし、ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権を得たため、彼の年俸は再び上昇すると見込まれる。 そのため、獲得を検討するクラブは年俸の一部を負担する形での移籍を余儀なくされる可能性がある。