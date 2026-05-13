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マンチェスター・ユナイテッドは今夏、アンドレ・オナナをチームに復帰させる予定はない。しかし、完全移籍先を見つけるのに難航している。
オナナは不要と判断された
ESPNの情報筋によると、マンチェスター・ユナイテッドは来季の戦力にオナナを含めない方針だ。2023年にインテルから4400万ポンドで加入したカメルーン代表GKは、9月にトラブゾンスポルへ期限付き移籍し、今シーズンを同クラブで過ごしている。 在籍中は102試合に出場し、150失点、24回の無失点を記録。FAカップを1度制した。30歳のオナナは先発の座を争うため復帰を希望していたが、2028年6月の契約満了前に移籍先を探す動きが始まる見込みだ。
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ゴールキーパーの入れ替えが検討されている
来シーズン、ゴールキーパー陣は大きく刷新される見込みだ。アルタイ・バイインディルは開幕6試合で先発したがベンチに回り、今夏退団すると報じられている。 2100万ユーロでロイヤル・アントワープから加入したセンネ・ランメンスが正GKの座を勝ち取り、リーグ戦30試合に出場して地位を確立した。それでもクラブは今夏、新たなGK獲得の可能性を残している。チャンピオンズリーグ復帰へ向け、ランメンスのバックアップとして質の高い選手を確保することがスカウトの最優先課題だ。
永住の経済的ハードル
マンチェスター・ユナイテッドは30歳のこの選手を手放したいが、高額年俸が売却の障害になる。彼の年俸を払えるクラブを見つけるのは依然として難しい。昨季は欧州カップ戦出場を逃し年俸が減額され、レンタル移籍が成立した。しかし、ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権を得たため、彼の年俸は再び上昇すると見込まれる。 そのため、獲得を検討するクラブは年俸の一部を負担する形での移籍を余儀なくされる可能性がある。
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オールド・トラッフォードに新たな幕開けが待っている
ユナイテッドは人件費を削減するため、給与問題を早急に解決しなければならない。移籍に興味を示すクラブが巨額の報酬パッケージを検討する中、移籍金では妥協する可能性が高い。過密な欧州戦を乗り切るには、ラメンスの信頼できる控えを確保することが依然として不可欠だ。