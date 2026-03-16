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マンチェスター・ユナイテッドは中盤の再構築が必要だと指摘されている。ゲイリー・ネヴィルは、カゼミーロの退団に加え、マヌエル・ウガルテの放出も予想している。
苦戦が続いたウガルテ、先行き不透明に
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるネヴィルは、ウガルテを今夏にクラブを去る可能性が高い選手として挙げた。 2024年にパリ・サンジェルマンから5080万ポンドで加入したこのウルグアイ代表選手は、定位置を確保するのに苦戦しており、1月にはガラタサライへのレンタル移籍が噂されていた。巨額の投資にもかかわらず、暫定監督のマイケル・キャリック体制下では1試合も先発出場できておらず、チームにおける彼の長期的な適性について疑問の声が上がっている。
スカイ・スポーツのポッドキャストで、ネヴィルはウガルテのマンチェスターでの時間が終わりに近づいていると示唆した。「ユナイテッドは今夏、2人のセントラルミッドフィルダーを必要としている」とネヴィルは語った。「ウガルテは去るだろうから、本当に優秀なセントラルミッドフィルダーが2人必要になる。おそらく1人はポジションをしっかりと守るタイプ、マイケル・キャリックのような選手で、もう1人はより守備的な役割を担う選手だろう。」
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契約オプションが行使されず、カゼミーロの退団が確定
カゼミーロの退団が迫っていることで、チームの再建の必要性はさらに高まっている。このブラジル人ベテランは、日曜日のアストン・ヴィラ戦（3-1で勝利）で先制点を挙げ、ファンにビッグゲームでの実力を改めて印象付けたが、オールド・トラッフォードでの彼の時間は終わりに近づいている。クラブは契約に盛り込まれた1年間の延長オプションを行使しないことを決定したため、彼は今シーズンのプレミアリーグ終了後にチームを去ることになる。
ヴィラ戦勝利後、キャリックはこの状況について言及し、選手とサポーターの間に存在する敬意を認めた。「何かが決まった時、ある意味では、決着がついたという事実が物事を少し楽にし、誰もが状況を本当に理解してくれるものです」と暫定監督は語った。「彼が与えてきた影響は素晴らしいものでした。少なくとも私がここに来て彼と仕事を始めてからは間違いなくそうです。チーム内での彼の影響力や、重要な局面でのゴールはそうでした。 そして、試合終了時にサポーターと交わしたあの瞬間は素晴らしいものだった。あの絆と敬意が感じられた。本当に素敵な瞬間だったし、彼もそれを心から喜んでいると思う」
ネヴィルは中盤を重点分野と位置づけている
昨夏、クラブはベンジャミン・セスコ、マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモらを獲得し、攻撃陣の強化に多額の資金を投じたが、ネヴィルは今こそ中盤の強化に焦点を移すべきだと主張している。彼は、フォワード陣は「活気づき始めている」一方で、中盤の層の薄さと質の高さの欠如が、今後のチームにとって依然として深刻な課題であると指摘した。
「マンチェスター・ユナイテッドは昨シーズン、十分な得点を挙げられなかった。ここではそれは絶対に許されないことだ。得点を挙げなければならない。だから彼らはその点を修正した。ブルーノ・フェルナンデスがチャンスを作り出しているし、メイソン・マウントもコンディションが良ければその一員として加えるだろう」とネヴィルは付け加えた。 「トップには良い選択肢があるように見えるが、中盤のセンターは問題だ。本当に優れたセントラルミッドフィールダーが3、4人必要になるだろう。現時点では、期待が持てる[コビー]・マイヌーがいるが、他の選手たちを見て『これでうまくいく』とは思えない」
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指導部の空白を埋める有力な候補
カゼミーロのようなチャンピオンズリーグ優勝経験者が残した穴を埋めるのは容易なことではない。マンチェスター・ユナイテッドはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンやブライトンのカルロス・バレバといった若手選手との関連が報じられているが、ネヴィルは、より実績のある選手が必要になるかもしれないと警告した。クラブは、コビー・マイヌーを補完できる、守備の堅さと技術的なコントロール力を兼ね備えた選手を探すものと見られる。
守備陣の刷新も視野に入っている可能性があり、今度の移籍市場はクラブの行方を左右する重要な局面となる。ネヴィルは次のように締めくくった。「確かに守備陣の見直しは必要だが、夏の移籍市場では中盤が真の焦点になるだろう」 シーズンも終盤に差し掛かる中、ネヴィルが再建の成功に不可欠だと考える「破壊者」や「ポジションを固める」タイプの選手を見極めるため、スカウト部門には大きなプレッシャーがかかることになるだろう。
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