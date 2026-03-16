マンチェスター・ユナイテッドは中盤の再構築が必要だと指摘されている。ゲイリー・ネヴィルは、カゼミーロの退団に加え、マヌエル・ウガルテの放出も予想している。

カゼミーロの退団が迫っていることで、チームの再建の必要性はさらに高まっている。このブラジル人ベテランは、日曜日のアストン・ヴィラ戦（3-1で勝利）で先制点を挙げ、ファンにビッグゲームでの実力を改めて印象付けたが、オールド・トラッフォードでの彼の時間は終わりに近づいている。クラブは契約に盛り込まれた1年間の延長オプションを行使しないことを決定したため、彼は今シーズンのプレミアリーグ終了後にチームを去ることになる。

ヴィラ戦勝利後、キャリックはこの状況について言及し、選手とサポーターの間に存在する敬意を認めた。「何かが決まった時、ある意味では、決着がついたという事実が物事を少し楽にし、誰もが状況を本当に理解してくれるものです」と暫定監督は語った。「彼が与えてきた影響は素晴らしいものでした。少なくとも私がここに来て彼と仕事を始めてからは間違いなくそうです。チーム内での彼の影響力や、重要な局面でのゴールはそうでした。 そして、試合終了時にサポーターと交わしたあの瞬間は素晴らしいものだった。あの絆と敬意が感じられた。本当に素敵な瞬間だったし、彼もそれを心から喜んでいると思う」