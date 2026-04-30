レアオの契約には違約金1億7500万ユーロ（約1億5200万ポンド／2億500万ドル）が設定されている。それでもミラン首脳は5000万ユーロ（約4300万ポンド／5900万ドル）前後で交渉する方針と報じられた。 26歳の同選手はパフォーマンスの波が激しく、クラブ首脳との関係が冷え込んでいる。そのため、クラブは彼を「不可欠な選手」とは見ていない。

マンチェスター・ユナイテッドの関心が高まったのは、このポルトガル人FWがミランサポーターから批判を受ける最中だ。彼は直近の交代時に再び自軍ファンからブーイングを受けた。こうした不満と、ユナイテッドが左サイドの「数的優位」を求める思惑が重なり、夏の移籍交渉が加速している。