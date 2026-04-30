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マンチェスター・ユナイテッドはラファエル・レオ獲得のため、ACミランに3選手を譲渡する用意がある。
レッド・デビルズ、レアオとの交換トレードを検討
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、マンチェスター・ユナイテッドは左サイド補強の候補としてレアオをリストアップ。マヌエル・ウガルテ、マーカス・ラッシュフォード、ジョシュア・ジルクゼーを交換要員として提示する可能性があると報じられた。スカウトは先日、セリエAのユヴェントス戦でレアオを視察。クラブは移籍を成立させるため、選手放出も検討している。
ミランは主力には現金でのオファーを好むが、プレミアリーグで実績のある選手を獲得できる今回は交渉の構図を変える可能性がある。レアオは2028年まで契約が残っており、年俸550万ユーロ＋ボーナスを得ているが、ユナイテッドが同額か上回る条件を提示するのは難しくない。
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ミランが移籍金希望額を提示
レアオの契約には違約金1億7500万ユーロ（約1億5200万ポンド／2億500万ドル）が設定されている。それでもミラン首脳は5000万ユーロ（約4300万ポンド／5900万ドル）前後で交渉する方針と報じられた。 26歳の同選手はパフォーマンスの波が激しく、クラブ首脳との関係が冷え込んでいる。そのため、クラブは彼を「不可欠な選手」とは見ていない。
マンチェスター・ユナイテッドの関心が高まったのは、このポルトガル人FWがミランサポーターから批判を受ける最中だ。彼は直近の交代時に再び自軍ファンからブーイングを受けた。こうした不満と、ユナイテッドが左サイドの「数的優位」を求める思惑が重なり、夏の移籍交渉が加速している。
テーブルの上の3つの星
報道によると、ミランは以前から興味があったジルクゼーを再び注目している。彼は今シーズン、出場時間がわずか551分（21試合）と少ないため、イタリア復帰の候補とされている。
また、ラッシュフォードとウガルテもトレード要員として名前が挙がっている。ラッシュフォードは現在バルセロナへレンタル移籍中で、買い取りオプションは3000万ユーロ（2600万ポンド／3300万ドル）だが、将来は不透明だ。ウガルテもチーム内での立場が不安定で、代理人のホルヘ・メンデスが欧州各地のクラブにオファーしているという。
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ミラン、攻撃陣の大幅刷新を計画
レアオの退団は、チャンピオンズリーグ復帰を目指すミラン攻撃陣の大規模な再建につながるだろう。後釜候補にはアトレティコ・マドリードのFWアレクサンダー・ソルロートが最有力だ。
一方で、資金確保を優先する声もあるが、ジルクゼーやラッシュフォードを加えれば穴は埋められる。マンチェスター・ユナイテッドの左翼候補はモーガン・ロジャースだが、彼は1億ポンド近くする。それに対しレアオの移籍金は半額程度で、財政面でも現実的な選択肢だ。