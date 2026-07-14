マンチェスター・ユナイテッドはメルヴィン・マラールをクラブ最高額85万ポンドでチェルシーへ移籍させることで合意した。

この移籍はチェルシーとソニア・ボンパストール監督にとって大きな成果だ。チェルシーは長らく元リヨン所属のマラールを注視してきた。26歳のマラールは以前リヨンでボンパストール監督の下でプレーしており、再会を楽しみにしている。

2人の友情は10年以上続き、きっかけは監督が若きマルルにレユニオン島からリヨンへの移籍を勧めたことだった。

チェルシーは、イングランド代表FWアギー・ビーバー＝ジョーンズとの新契約も合意しており、この夏、攻撃陣の選択肢がさらに強化される。