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マンチェスター・ユナイテッドはメルヴィン・マラールをクラブ最高額85万ポンドでチェルシーへ移籍させることで合意した。
レッド・デビルズが過去最高額の移籍金で利益を上げる
『ガーディアン』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはマラードをチェルシーへ移籍させる最終合意間近。移籍金は最大85万ポンドと報じられるが、75万ポンドに近い額になるという見方も。交渉は最終段階に入り、移籍成立の見込み。
マラードは残り1年の契約延長を打診されたが新天地を希望。ユナイテッドは来夏のフリー移籍を避けたい考えだ。
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マンチェスター・ユナイテッドは移籍金を再投資する予定だ
マラールはマンチェスターで充実した時間を過ごし、昨季チャンピオンズリーグで4得点を挙げてユナイテッドのクラブ史上初となる欧州大会ベスト8進出に貢献。WSLでも18試合6得点を記録した。
『ガーディアン』紙によると、ユナイテッドは移籍金をチーム強化に再投資し、マーク・スキナー監督率いるチームは9月3日の移籍市場終了前に活発に動きそうだ。
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ボンパストールとの再会
この移籍はチェルシーとソニア・ボンパストール監督にとって大きな成果だ。チェルシーは長らく元リヨン所属のマラールを注視してきた。26歳のマラールは以前リヨンでボンパストール監督の下でプレーしており、再会を楽しみにしている。
2人の友情は10年以上続き、きっかけは監督が若きマルルにレユニオン島からリヨンへの移籍を勧めたことだった。
チェルシーは、イングランド代表FWアギー・ビーバー＝ジョーンズとの新契約も合意しており、この夏、攻撃陣の選択肢がさらに強化される。
アーセナルがドイツの新星を獲得
チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドが話題になる中、アーセナルも移籍市場で動き、欧州の有望な若手の一人、ドイツU-21代表FWリサ・バウム（19）をRBライプツィヒから獲得した。
「このリーグは競争が激しく、アーセナルはビッグクラブ。トップ選手と競い合えることを楽しみにしています」とバウムはクラブ公式サイトで語った。「タイトルを獲得し、自分のプレーを磨きたい。アーセナルはそれを実現する完璧な場所だと感じています。」
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