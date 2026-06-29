マンチェスター・ユナイテッドはメディカルチェックの手配が整い、今夏初の公式新戦力を発表する見通し。

この若き天才MFはマンチェスター到着後、すぐにメディカルチェックを受ける。クラブは国際移籍規定により登録が可能になる7月13日、つまりオロスコの18歳の誕生日に、彼を正式に発表する予定だ。

手続きが滞りなく進めば、オロスコはアダム・ローレンス監督が率いるU-21チームにすぐに合流する。同チームは現在、ドイツでのプレシーズンツアーに向けて準備中で、選手たちにとってイングランドサッカーの戦術を体感する最初の機会となる。



