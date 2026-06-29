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マンチェスター・ユナイテッドはメディカルチェックの手配が整い、今夏初の公式新戦力を発表する見通し。
コロンビアの新星がマンチェスターへ
オロスコは、昨年合意したマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を正式に決める見込みだ。クラブはフォルタレザに所属する10代のMFと仮契約を結んでいたが、出場資格を得る今夏まで移籍を延期していた。
コロンビア人ジャーナリストのパイプ・シエラ氏によると、本人は移籍の最終手続きのため英国行きの飛行機に搭乗した。同行する南米担当チーフスカウトのジュゼッペ・アントナッチョ氏の姿からも、クラブが育成に多額を投資していることが分かる。
ユースチームへの統合前に、誕生日の健康診断を仮予定で組んでいる。
この若き天才MFはマンチェスター到着後、すぐにメディカルチェックを受ける。クラブは国際移籍規定により登録が可能になる7月13日、つまりオロスコの18歳の誕生日に、彼を正式に発表する予定だ。
手続きが滞りなく進めば、オロスコはアダム・ローレンス監督が率いるU-21チームにすぐに合流する。同チームは現在、ドイツでのプレシーズンツアーに向けて準備中で、選手たちにとってイングランドサッカーの戦術を体感する最初の機会となる。
自社開発を優先し、当面のローンからの撤退は後回し。
『ザ・スタンダード』紙によると、クラブ首脳は10代のこの選手を来シーズンもキャリントンに残し、海外レンタルは回避した。スカウトチームは、過酷なイングランド環境への身体適応を丁寧に管理する方針で、これは以前ディエゴ・レオンにも採用された忍耐強いアプローチだ。
コロンビアU-17代表主将として南米選手権決勝進出を果たしたオロスコだが、すぐにトップチームへ昇格する可能性は低い。マイケル・キャリック監督は中盤の刷新を急いでおり、契約満了でインテル・マイアミへ移籍するベテラン守備的MFカゼミーロの穴埋めが最優先だ。
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ベテランMF陣の再編は、活発な移籍市場の影響で遅れている。
その穴埋めとしてユナイテッドは5月、アタランタ（セリエA）からMFエデルソン獲得で3700万ポンドで合意していた。しかし、ローマのウェズリーが負傷でブラジル代表から外れ、エデルソンが急きょ招集されたため移籍交渉は遅れている。
同時に、ユナイテッドはウェストハムの注目ミッドフィルダー、マテウス・フェルナンデスの獲得に向けて交渉を継続中だ。オールド・トラッフォード首脳陣はトッテナムとの国内競争に直面しており、ウェストハムは依然として9000万ポンドの移籍金を要求している。