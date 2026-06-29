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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドはメディカルチェックの手配が整い、今夏初の公式新戦力を発表する見通し。

移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
C. Orozco

マンチェスター・ユナイテッドは、クリスティアン・オロスコの加入が間近に迫り、夏の移籍市場での動きを本格化させる。クラブは数か月交渉してきたこのコロンビア人若手有望株との契約を最終決定するため、メディカルチェックの日程を調整した。

  • コロンビアの新星がマンチェスターへ

    オロスコは、昨年合意したマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を正式に決める見込みだ。クラブはフォルタレザに所属する10代のMFと仮契約を結んでいたが、出場資格を得る今夏まで移籍を延期していた。

    コロンビア人ジャーナリストのパイプ・シエラ氏によると、本人は移籍の最終手続きのため英国行きの飛行機に搭乗した。同行する南米担当チーフスカウトのジュゼッペ・アントナッチョ氏の姿からも、クラブが育成に多額を投資していることが分かる。


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  • ユースチームへの統合前に、誕生日の健康診断を仮予定で組んでいる。

    この若き天才MFはマンチェスター到着後、すぐにメディカルチェックを受ける。クラブは国際移籍規定により登録が可能になる7月13日、つまりオロスコの18歳の誕生日に、彼を正式に発表する予定だ。

    手続きが滞りなく進めば、オロスコはアダム・ローレンス監督が率いるU-21チームにすぐに合流する。同チームは現在、ドイツでのプレシーズンツアーに向けて準備中で、選手たちにとってイングランドサッカーの戦術を体感する最初の機会となる。


  • 自社開発を優先し、当面のローンからの撤退は後回し。

    『ザ・スタンダード』紙によると、クラブ首脳は10代のこの選手を来シーズンもキャリントンに残し、海外レンタルは回避した。スカウトチームは、過酷なイングランド環境への身体適応を丁寧に管理する方針で、これは以前ディエゴ・レオンにも採用された忍耐強いアプローチだ。

    コロンビアU-17代表主将として南米選手権決勝進出を果たしたオロスコだが、すぐにトップチームへ昇格する可能性は低い。マイケル・キャリック監督は中盤の刷新を急いでおり、契約満了でインテル・マイアミへ移籍するベテラン守備的MFカゼミーロの穴埋めが最優先だ。

  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ベテランMF陣の再編は、活発な移籍市場の影響で遅れている。

    その穴埋めとしてユナイテッドは5月、アタランタ（セリエA）からMFエデルソン獲得で3700万ポンドで合意していた。しかし、ローマのウェズリーが負傷でブラジル代表から外れ、エデルソンが急きょ招集されたため移籍交渉は遅れている。

    同時に、ユナイテッドはウェストハムの注目ミッドフィルダー、マテウス・フェルナンデスの獲得に向けて交渉を継続中だ。オールド・トラッフォード首脳陣はトッテナムとの国内競争に直面しており、ウェストハムは依然として9000万ポンドの移籍金を要求している。

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