パディ・パワーとのインタビューで、バットはヴァン・デ・ヴェンを現代の理想的なディフェンダーと絶賛。彼は、ヴァン・デ・ヴェンのスピードと強さが、今シーズン守備で課題のあったマンチェスター・ユナイテッドに存在感をもたらすと語った。

「ミッキー・ファン・デ・ヴェンは素晴らしい選手だ。左利きのセンターバックはチームのバランスに不可欠だ。彼らにはマルティネスがいる。実力は議論の余地があるが、チームにバランスをもたらしている。

マルティネスは左利きでパスも出せるが、ヴァン・デ・ヴェンはそれ以上に速く、大きく、強い。降格すれば他クラブが低価格で引き抜くだろう。高年俸ゆえに放出せざるを得ず、降格条項もほとんどない」と語った。