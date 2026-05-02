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マンチェスター・ユナイテッドはミッキー・ファン・デ・ヴェンを獲得すべきだ。一方、ニッキー・バットはルイス・エンリケの監督就任の可能性について見解を示した。
バットはヴァン・デ・ヴェンを守備の理想的な補強と評価している。
バット氏は、2025-26シーズンに守備陣が苦戦したマンチェスター・ユナイテッドに対し、トッテナムのファン・デ・ヴェン獲得を検討すべきと提案した。同氏は元ユナイテッドMFで、このオランダ人CBがマルティネスと同等の技術を持ち、さらに身体能力も優れていると評価している。また、状況次第でトッテナムが主力売却を余儀なくされた場合、強豪クラブが即座に動き出す可能性があると指摘した。
- AFP
バットが、ヴァン・デ・ヴェンが際立っている理由を解説する
パディ・パワーとのインタビューで、バットはヴァン・デ・ヴェンを現代の理想的なディフェンダーと絶賛。彼は、ヴァン・デ・ヴェンのスピードと強さが、今シーズン守備で課題のあったマンチェスター・ユナイテッドに存在感をもたらすと語った。
「ミッキー・ファン・デ・ヴェンは素晴らしい選手だ。左利きのセンターバックはチームのバランスに不可欠だ。彼らにはマルティネスがいる。実力は議論の余地があるが、チームにバランスをもたらしている。
マルティネスは左利きでパスも出せるが、ヴァン・デ・ヴェンはそれ以上に速く、大きく、強い。降格すれば他クラブが低価格で引き抜くだろう。高年俸ゆえに放出せざるを得ず、降格条項もほとんどない」と語った。
指揮官の去就が不透明、ルイス・エンリケへの不信感
バットは、ルイス・エンリケ氏のマンチェスター・ユナイテッド監督就任報道にも言及した。だがフランスで成功を収める彼がパリ・サンジェルマンを離れるとは考えにくいと指摘した。
「彼はチャンピオンズリーグで豊富な経験を持つ。ユナイテッドが目指す場所だ」とバットは語る。「それでも彼がPSGを去るとは思えない。ユナイテッドには敬意があるが、今の状況では誰にとっても再建は巨大な任務だ」
「再建には2、3年かかる。リーズ戦で1、2人欠けただけで戦力不足が露呈した。新しいプロジェクトを本当に望んでいるのでない限り、家族と快適に暮らせるパリを離れる理由がない」
- AFP
UCL出場権獲得を目指す
マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得へ全力投球だ。現在勝ち点61で3位。次は3ポイント差で4位のリヴァプールとの大一番を迎える。シーズン後は補強や監督人事の決定がクラブの行方を左右する。キャリックの去就も今夏に決まる見込みだ。