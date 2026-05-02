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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドはミッキー・ファン・デ・ヴェンを獲得すべきだ。一方、ニッキー・バットはルイス・エンリケの監督就任の可能性について見解を示した。

ミッキー・ファン・デ・フェン
マンチェスター・ユナイテッド
移籍情報
プレミアリーグ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
トッテナム
ルイス・エンリケ

ニッキー・バットは、マンチェスター・ユナイテッドがリサンドロ・マルティネスの後継としてDFミッキー・ファン・デ・フェンを獲得すべきだと語る。また、彼はルイス・エンリケがパリ・サンジェルマンを離れてオールド・トラッフォードの指揮を執る可能性にも懐疑的だ。

  • バットはヴァン・デ・ヴェンを守備の理想的な補強と評価している。

    バット氏は、2025-26シーズンに守備陣が苦戦したマンチェスター・ユナイテッドに対し、トッテナムのファン・デ・ヴェン獲得を検討すべきと提案した。同氏は元ユナイテッドMFで、このオランダ人CBがマルティネスと同等の技術を持ち、さらに身体能力も優れていると評価している。また、状況次第でトッテナムが主力売却を余儀なくされた場合、強豪クラブが即座に動き出す可能性があると指摘した。

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    バットが、ヴァン・デ・ヴェンが際立っている理由を解説する

    パディ・パワーとのインタビューで、バットはヴァン・デ・ヴェンを現代の理想的なディフェンダーと絶賛。彼は、ヴァン・デ・ヴェンのスピードと強さが、今シーズン守備で課題のあったマンチェスター・ユナイテッドに存在感をもたらすと語った。

    「ミッキー・ファン・デ・ヴェンは素晴らしい選手だ。左利きのセンターバックはチームのバランスに不可欠だ。彼らにはマルティネスがいる。実力は議論の余地があるが、チームにバランスをもたらしている。

    マルティネスは左利きでパスも出せるが、ヴァン・デ・ヴェンはそれ以上に速く、大きく、強い。降格すれば他クラブが低価格で引き抜くだろう。高年俸ゆえに放出せざるを得ず、降格条項もほとんどない」と語った。

  • 指揮官の去就が不透明、ルイス・エンリケへの不信感

    バットは、ルイス・エンリケ氏のマンチェスター・ユナイテッド監督就任報道にも言及した。だがフランスで成功を収める彼がパリ・サンジェルマンを離れるとは考えにくいと指摘した。

    「彼はチャンピオンズリーグで豊富な経験を持つ。ユナイテッドが目指す場所だ」とバットは語る。「それでも彼がPSGを去るとは思えない。ユナイテッドには敬意があるが、今の状況では誰にとっても再建は巨大な任務だ」

    「再建には2、3年かかる。リーズ戦で1、2人欠けただけで戦力不足が露呈した。新しいプロジェクトを本当に望んでいるのでない限り、家族と快適に暮らせるパリを離れる理由がない」

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    UCL出場権獲得を目指す

    マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得へ全力投球だ。現在勝ち点61で3位。次は3ポイント差で4位のリヴァプールとの大一番を迎える。シーズン後は補強や監督人事の決定がクラブの行方を左右する。キャリックの去就も今夏に決まる見込みだ。