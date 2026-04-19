マンチェスター・ユナイテッドが交渉に応じても、バルセロナの財政難とラ・リーガの厳格なサラリーキャップにより、ラッシュフォード獲得は困難だ。

ラ・リーガの厳しい年俸上限規制下にある同クラブは、まず選手を放出して資金を捻出する必要がある。

ユナイテッドはバルサの財政状況を把握しており、自らが示す「売却不可」という強硬姿勢によって、バルサがすぐに他の選択肢を探すと考えている。