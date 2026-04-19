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Mohamed Saeed

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードの移籍について「交渉するつもりはない」と表明し、バルセロナに「ここに戻ってくるように」と警告した。

マーカス・ラッシュフォード
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バルセロナへのレンタル移籍からラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する夏は、彼のキャリアの分岐点となる。バルセロナは完全移籍を見送る見込みで、ラッシュフォードはラ・リーガで成長したが、ユナイテッド首脳は彼の将来についてすでに明確な姿勢を示している。

  • レッド・デビルズがバルサの攻撃を封じた

    マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォードの完全移籍金3000万ユーロについて「交渉するつもりはない」とバルセロナに明言した。

    ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドの態度は断固としており、ラッシュフォードは事実上「戻ってきた」とカタルーニャに伝えられた。今後の去就はINEOSが判断する。

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  • Marcus RashfordGetty Images

    バルサの財政課題

    マンチェスター・ユナイテッドが交渉に応じても、バルセロナの財政難とラ・リーガの厳格なサラリーキャップにより、ラッシュフォード獲得は困難だ。

    ラ・リーガの厳しい年俸上限規制下にある同クラブは、まず選手を放出して資金を捻出する必要がある。

    ユナイテッドはバルサの財政状況を把握しており、自らが示す「売却不可」という強硬姿勢によって、バルサがすぐに他の選択肢を探すと考えている。

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    ユヴェントスがラッシュフォード獲得レースに参戦

    ラッシュフォードの去就が不透明なまま、欧州の複数クラブが注目。中でもユヴェントスが有力な移籍先として浮上している。国内リーグと欧州で苦戦したイタリアの名門は、攻撃陣の刷新を急ぐ。

    セリエA復帰と欧州での成功を目指し、彼らは国際的に実績のある選手を求めており、最終ラインの安定に課題がある現状では、ラッシュフォードの汎用性と経験が理想的な補強とされている。


  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    ラッシュフォードは、9ポイント差で首位立つバルセロナでの役割に集中する。水曜のセルタ・ビーゴ戦に勝てば、フリック率いるチームは2年連続優勝に大きく近づく。

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