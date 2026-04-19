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マンチェスター・ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードの移籍について「交渉するつもりはない」と表明し、バルセロナに「ここに戻ってくるように」と警告した。
レッド・デビルズがバルサの攻撃を封じた
マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォードの完全移籍金3000万ユーロについて「交渉するつもりはない」とバルセロナに明言した。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドの態度は断固としており、ラッシュフォードは事実上「戻ってきた」とカタルーニャに伝えられた。今後の去就はINEOSが判断する。
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バルサの財政課題
マンチェスター・ユナイテッドが交渉に応じても、バルセロナの財政難とラ・リーガの厳格なサラリーキャップにより、ラッシュフォード獲得は困難だ。
ラ・リーガの厳しい年俸上限規制下にある同クラブは、まず選手を放出して資金を捻出する必要がある。
ユナイテッドはバルサの財政状況を把握しており、自らが示す「売却不可」という強硬姿勢によって、バルサがすぐに他の選択肢を探すと考えている。
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ユヴェントスがラッシュフォード獲得レースに参戦
ラッシュフォードの去就が不透明なまま、欧州の複数クラブが注目。中でもユヴェントスが有力な移籍先として浮上している。国内リーグと欧州で苦戦したイタリアの名門は、攻撃陣の刷新を急ぐ。
セリエA復帰と欧州での成功を目指し、彼らは国際的に実績のある選手を求めており、最終ラインの安定に課題がある現状では、ラッシュフォードの汎用性と経験が理想的な補強とされている。
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次は何が待っているのでしょうか？
ラッシュフォードは、9ポイント差で首位立つバルセロナでの役割に集中する。水曜のセルタ・ビーゴ戦に勝てば、フリック率いるチームは2年連続優勝に大きく近づく。