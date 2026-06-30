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マンチェスター・ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードの復帰に「全面的な寛容さ」を示し、3度目のレンタル移籍の可能性を否定した。
フォワードがオールド・トラッフォードに救いの手を差し伸べた
ラッシュフォードの将来を巡り、オールド・トラッフォードの内部情勢は大きく変わった。過去18か月間、アストン・ヴィラとバルセロナへ2度レンタル移籍した28歳の攻撃的選手は、来月キャリントンに復帰する見込みだ。クラブ幹部は3度目のレンタルに反対しており、これによりアカデミー出身の彼がマイケル・キャリック監督の下でプレーする道が開けた。
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チーム内の力関係の変化が明らかになった
サッカージャーナリストのデビッド・オーンスタイン氏は『The Athletic』のコラム「One To Watch」で、経費削減で生まれた財政的余裕により、マンチェスター・ユナイテッドが売却の圧力なく選手オプションを再検討できると指摘した。
これまで両者の決別が取り沙汰されていたが、状況は選手とコーチングスタッフ双方にとって好ましい展開へと変わっている。オーンスタイン氏は次のように述べている。「その意思決定プロセスにはマーカス・ラッシュフォードも含まれる。イングランド代表FWは来月のプレシーズントレーニングでトップチームに復帰する見込みで、現状ではキャリック監督が彼を起用できる状態にある。
ただし、まだ最終決定ではなく状況は変わる可能性がある。それでも、再統合には関係者の間で前向きな姿勢が見られる」
市場要因が完全な撤退を阻んでいる
契約期間、年俸要求、選手本人の意向が重なり、完全移籍は難しい状況だ。2028年6月まで契約が残るラッシュフォードは国内ライバルクラブへの移籍を望んでおらず、海外クラブもトップクラスの地位がないため獲得できない。
オーンスタイン氏は「ユナイテッドは3度目のレンタル移籍を避けたい。バルセロナも完全移籍での獲得は考えていない。28歳のラッシュフォードは2028年まで契約があり、プレミアリーグの他クラブへの移籍は望んでいない。現時点で彼を誘うほどのレベルのクラブからのオファーもない」と付け加えた。
- AFP
キャリック、重要な夏へ準備万端
8月22日、マンチェスター・ユナイテッドはハル・シティとのアウェー戦で2026-27プレミアリーグをスタートする。ラッシュフォードの出場は十分に見込める。アタランタから加入したエデルソンが加わり、キャリック監督率いるチームはさらに戦力アップが見込まれる。数週間以内に新戦力が続々と加入する予定で、チームは早急にリズムを取り戻す必要がある。 このプレシーズン期間は、ラッシュフォードが価値を再証明し、先発を勝ち取る絶好の機会だ。ただし、イングランド代表のワールドカップでの結果次第では復帰が遅れる可能性もある。