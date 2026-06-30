マンチェスター・ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードの復帰に「全面的な寛容さ」を示し、3度目のレンタル移籍の可能性を否定した。

サッカージャーナリストのデビッド・オーンスタイン氏は『The Athletic』のコラム「One To Watch」で、経費削減で生まれた財政的余裕により、マンチェスター・ユナイテッドが売却の圧力なく選手オプションを再検討できると指摘した。

これまで両者の決別が取り沙汰されていたが、状況は選手とコーチングスタッフ双方にとって好ましい展開へと変わっている。オーンスタイン氏は次のように述べている。「その意思決定プロセスにはマーカス・ラッシュフォードも含まれる。イングランド代表FWは来月のプレシーズントレーニングでトップチームに復帰する見込みで、現状ではキャリック監督が彼を起用できる状態にある。

ただし、まだ最終決定ではなく状況は変わる可能性がある。それでも、再統合には関係者の間で前向きな姿勢が見られる」