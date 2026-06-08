マンチェスター・ユナイテッドのスカウト部門は、今夏の再建で中盤のセンターを最優先している。オールド・トラッフォードでのノッティンガム・フォレスト戦を最後に、ベテラン守備的MFカゼミーロが退団。チームは大きな穴を抱えている。

最終節のブライトン戦ではコビー・マイヌーとメイソン・マウントが急きょダブルピボットを務め、マヌエル・ウガルテも序列が下がり退団が噂されている。そのため、クラブは早期にトップクラスの補強を済ませる必要がある。