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マンチェスター・ユナイテッドはマテウス・フェルナンデスとの正式交渉を開始した。しかし、ウェストハムの選手を巡る夏の入札合戦を避けるため、厳しい条件を提示している。
中盤の抜本的な刷新が必要だ
マンチェスター・ユナイテッドのスカウト部門は、今夏の再建で中盤のセンターを最優先している。オールド・トラッフォードでのノッティンガム・フォレスト戦を最後に、ベテラン守備的MFカゼミーロが退団。チームは大きな穴を抱えている。
最終節のブライトン戦ではコビー・マイヌーとメイソン・マウントが急きょダブルピボットを務め、マヌエル・ウガルテも序列が下がり退団が噂されている。そのため、クラブは早期にトップクラスの補強を済ませる必要がある。
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ウェストハム混乱の中、正式交渉が始まる
『ラウンドテーブル』誌によると、マンチェスター・ユナイテッドはマテウス・フェルナンデスの獲得に向けてウェストハムと正式交渉を開始した。このMFはオールド・トラッフォード移籍を強く希望しているが、交渉は外部要因で遅れている。
ロンドン・スタジアムを本拠地とする同クラブは、長年の共同オーナーであるデビッド・サリバン氏の退任で混乱しており、運営の空白が移籍手続きの遅れを招く恐れがある。
レッド・デビルズは、長引く移籍騒動を避けたい考えだ
キャリックはフェルナンデスの獲得を強く推進しており、今夏の移籍戦略でも大きな影響力を発揮すると見られる。彼はこの選手を「高く評価」し、ベテランに頼り切ってきた中盤の刷新に最適だと考えている。
ただしユナイテッドの経営陣は移籍費に上限を設け、ウェストハムが求める8000万ポンドには応じず、長期化する移籍騒動も回避する方針だ。
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ユナイテッドが首位を走る
『i Paper』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドがフェルナンデスの獲得競争で優位に立っている。21歳の彼は夏の移籍先としてオールド・トラッフォードを「第一候補」に挙げているという。 ウェストハムの降格にもかかわらず、彼は好パフォーマンスで欧州の注目を集めた。アーセナル、パリ・サンジェルマン、アトレティコ・マドリードも関心を示したが、「夢の劇場」への思いが勝ったという。
昨季は公式戦39試合で5得点4アシストをマークした。