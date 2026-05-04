キャリックの影響は即座に、かつ大きなものとなった。 プレミアリーグ14試合で10勝2分け2敗とチームを再生させた。その手腕は、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスやCEOオマル・ベラダも高く評価している。それでもキャリックは、自身の去就はクラブ次第と語った。

「これは私の好き嫌いの問題ではない」とキャリックは語った。「ある意味ではそうかもしれないが、私のコントロールできる範囲のことではない。すべてが順調に進んでおり、我々は現在の状況を把握しているし、今の状況には満足している。我々はさらに上を目指したいし、今後どうなるか見ていこう。現時点では、正直なところ、それについて深く考えているわけではない。」