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マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックに正式オファーを準備中。受諾するかは彼次第。
チャンピオンズリーグ出場権の獲得で、キャリックの立場は確固たるものとなった。
英紙『ガーディアン』によると、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰を導いたキャリックを正式監督に任命する見通しだ。1月に暫定就任した元MFキャリックはチームを劇的に立て直した。
首脳陣はCL出場権獲得まで正式協議を保留していたが、日曜日にリヴァプールを3－2で下し5位以内を確定。目標達成を受け、まもなく正式オファーが出される見込みだ。
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「それは私の力ではどうにもならない」
キャリックの影響は即座に、かつ大きなものとなった。 プレミアリーグ14試合で10勝2分け2敗とチームを再生させた。その手腕は、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスやCEOオマル・ベラダも高く評価している。それでもキャリックは、自身の去就はクラブ次第と語った。
「これは私の好き嫌いの問題ではない」とキャリックは語った。「ある意味ではそうかもしれないが、私のコントロールできる範囲のことではない。すべてが順調に進んでおり、我々は現在の状況を把握しているし、今の状況には満足している。我々はさらに上を目指したいし、今後どうなるか見ていこう。現時点では、正直なところ、それについて深く考えているわけではない。」
リバプール戦勝利を受け、選手たちがキャリックを支持
マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャは、リヴァプール戦勝利後、キャリックを称賛し、チームの一体感の強さを強調した。
「マイケル・キャリックが来たとき、彼は魔法のようなものを持ち込んだ。まるでサー・アレックス・ファーガソンのようだ」とクニャはデイリー・メールの取材に語った。「彼は勝利するチームについてよく語る。その熱意が私たちにも伝わる。私たちはその言葉に勇気づけられ、目標に向けて全力で取り組んでいる。これはまだ素晴らしい始まりの序章に過ぎない！」
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正式な契約がまもなく締結される見込み
チャンピオンズリーグ出場権を確保したレッドデビルズは、キャリックの就任を早急に決定するとみられている。44歳のキャリックは10年以上選手やアシスタントコーチとしてクラブに在籍し、その文化や期待を深く理解している。正式就任でユナイテッドは今シーズンの好調な終盤の勢いを維持し、来シーズンの欧州トップリーグ復帰に弾みをつけるだろう。