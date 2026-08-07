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マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスに関して「ルールを破る」必要がある。マイケル・オーウェンが、象徴的存在である主将との契約交渉で何が必要かを説明
マンチェスター・ユナイテッドのフェルナンデス：アシスト記録と年間最優秀選手賞5度受賞
その契約には、マンチェスター・ユナイテッドが行使できる12カ月の条項も含まれており、主将との妥協点を見いだすための時間をさらに確保できる内容となっている。ただ、クラブとしては今後数週間のうちに全員が合意に達することを望んでいる。
2026-27シーズンの開幕が急速に近づく中、フェルナンデスはワールドカップ本大会でのポルトガル代表としての活動を終えてトレーニングに復帰しており、理想を言えば、クラブの公式戦が再開される前に発表が行われることだ。
フェルナンデスは昨季のイングランド1部でユナイテッドのために21アシストを記録し、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネを上回って記録集に名を刻んだ。その活躍は、チーム全体にとっての彼の価値をさらに浮き彫りにしている。
9月上旬に32歳となる彼は、2020年1月からいわゆる『夢の劇場』に所属しているが、年間最優秀選手賞を5度受賞していることからも分かるように、今なおマンチェスター・ユナイテッドの象徴的な存在であり続けている。
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マンチェスター・ユナイテッド、主将フェルナンデスのために契約ルールを破るべきと進言される
サウジ・プロリーグからの過去の関心は退けられてきた。かつてはユナイテッドが売却に前向きとみられていたにもかかわらず、今はさらなる関心の目をはねのけるための動きが進められている。レッドデビルズは、30歳を超える選手との話し合いに関するプランを見直さなければならない。
オーウェンもその意見を共有している。プレミアリーグ優勝経験を持つ元ユナイテッドのストライカーであり、現在はCasino.orgの英国アンバサダーとして英国のギャンブラーによるオンラインカジノ比較を手助けしている同氏は、契約延長をまとめ上げる必要性についてGOALにこう語った。「私がマンチェスター・ユナイテッドなら、間違いなくあらゆることをする。
「ルールや規定、そういったものはある。『彼は年齢的にこれくらいなのだから、これだけ払うべきではない、長期契約を与えるべきではない、こうすべきではない』と思うようなこともある。だが時には、ある選手があまりにも重要で、本当に重要であるがゆえに、時にはルールを破らなければならないと私は思う。
「私がマンチェスター・ユナイテッドなら、彼抜きでシーズンに入るなど耐えられない。彼はそれほど重要な存在だ。年齢のことも、ほかのすべても忘れるべきだ。マンチェスター・ユナイテッドが進歩を続けるつもりなら、彼は絶対に必要な存在だ」
フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとして記憶されるのか？
フェルナンデスはユナイテッドで通算327試合に出場し、107得点を記録している。2023年から主将を務めており、FAカップとカラバオカップ制覇の実績も持つ。ただ、レジェンドとしての地位を確固たるものにするには、さらなる成果が求められる。
同じく元マンチェスター・ユナイテッドのスターであるミカエル・シルベストルも、その点を認めている。フランス人の同氏はGOALにこう語った。「彼は重要な選手だ。サウジアラビアに行かず、ユナイテッドに残る決断を下したことをうれしく思っている。移行期の難しい時期にクラブにとどまってくれた。
「彼はここに何年もいるが、逆境にもかかわらず結果を出してきたし、昨季はリーグ最高の選手だった。だから彼が残り、チームの前進を助け続けることは非常に重要だ。
「スティーブン・ジェラードはリバプールにおける偉大な存在だが、プレミアリーグ優勝は一度もない。それでもチャンピオンズリーグは制した。そうなれば素晴らしいことだが、彼がユナイテッドに残している足跡はすでに大きい。
「私が言いたいのは、リーグであれチャンピオンズリーグであれ、サポーターにとって、そしてクラブの歴史にとって本当に特別な存在になるには、タイトルが必要だということだ。成功した時代のクラブの一員になるのは特別なことだが、タイトルを勝ち取らなければならない」
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タイトル獲得へ：マンチェスター・ユナイテッドが国内外のタイトルを争う
ユナイテッドは、マイケル・キャリックの手腕でチャンピオンズリーグ出場権を取り戻したことを受け、来季には最高峰のタイトル争いに加わることを目指している。マンチェスター・ユナイテッドは国内タイトル争いを繰り広げるクラブとの差も縮めている。
とはいえ、移籍市場での動きは比較的鈍く、フェルナンデスの残留を説得しようとする中で、さらなる補強が必要になる。そして最大の栄冠を手にするためには、それが欠かせない。
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