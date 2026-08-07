その契約には、マンチェスター・ユナイテッドが行使できる12カ月の条項も含まれており、主将との妥協点を見いだすための時間をさらに確保できる内容となっている。ただ、クラブとしては今後数週間のうちに全員が合意に達することを望んでいる。

2026-27シーズンの開幕が急速に近づく中、フェルナンデスはワールドカップ本大会でのポルトガル代表としての活動を終えてトレーニングに復帰しており、理想を言えば、クラブの公式戦が再開される前に発表が行われることだ。

フェルナンデスは昨季のイングランド1部でユナイテッドのために21アシストを記録し、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネを上回って記録集に名を刻んだ。その活躍は、チーム全体にとっての彼の価値をさらに浮き彫りにしている。

9月上旬に32歳となる彼は、2020年1月からいわゆる『夢の劇場』に所属しているが、年間最優秀選手賞を5度受賞していることからも分かるように、今なおマンチェスター・ユナイテッドの象徴的な存在であり続けている。