マンチェスター・ユナイテッドはスコット・マクトミネイに対し、「君はブルーノ・フェルナンデスとは違う」と伝えたが、「戻ってきてほしい」とも語った。元レッドデビルズのスター選手がナポリ移籍説を報じている。

スコットランド代表の彼はセリエAで12ゴールを挙げ、ナポリのクラブ史上4度目となる優勝に貢献したが、パリスターは彼とフェルナンデスを明確に区別した。イングランドの強豪クラブはポルトガル人プレイメーカーに大きく依存してきたが、マクトミネイのプレーは異なる。パリスターは次のように説明した。「これは異なるサッカーのスタイルの話ですよね？彼には常に得点能力がありました。スコットランド代表でも、ナポリでもそれを証明しています。 もし誰かが彼をそのポジションに起用して、『よし、君はブルーノのような攻撃的ミッドフィルダーになるんだ』と言ったら、どうなるか見てみたいものですね。でも、彼はブルーノ・フェルナンデスではありません。ブルーノのようなパスを見通す力はないけれど、得点の脅威は与えてくれます。ただ、少なくともマンチェスター・ユナイテッドでは、彼をそのポジションで起用することはないと思います。」