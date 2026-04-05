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マンチェスター・ユナイテッドはスコット・マクトミネイに対し、「君はブルーノ・フェルナンデスとは違う」と伝えたが、「戻ってきてほしい」とも語った。元レッドデビルズのスター選手がナポリ移籍説を報じている。
オールド・トラッフォードとの切っても切れない絆
『Record Sport』によると、パリスター氏は、マンチェスター・ユナイテッドがマクトミネイを2600万ポンド（3400万ドル）で放出したのは間違いだったと主張している。クラブは同MFがイタリアで活躍しているのを目の当たりにしているが、ユナイテッドのレジェンドである同氏は、再契約の可能性もあると考えている。 パリスターは次のように語った。「聞いてくれ。スコット・マクトミネイはマンチェスター・ユナイテッドやファンとの間に強い絆を持っていると思う。彼はそこで育ったし、心の中ではマンチェスター・ユナイテッドに戻りたいと願っている部分があるはずだ。ただ、それが実現可能かどうかは分からない。彼なら、おそらく私は手放さなかっただろう。」
- AFP
フェルナンデスとは異なるスタイル
スコットランド代表の彼はセリエAで12ゴールを挙げ、ナポリのクラブ史上4度目となる優勝に貢献したが、パリスターは彼とフェルナンデスを明確に区別した。イングランドの強豪クラブはポルトガル人プレイメーカーに大きく依存してきたが、マクトミネイのプレーは異なる。パリスターは次のように説明した。「これは異なるサッカーのスタイルの話ですよね？彼には常に得点能力がありました。スコットランド代表でも、ナポリでもそれを証明しています。 もし誰かが彼をそのポジションに起用して、『よし、君はブルーノのような攻撃的ミッドフィルダーになるんだ』と言ったら、どうなるか見てみたいものですね。でも、彼はブルーノ・フェルナンデスではありません。ブルーノのようなパスを見通す力はないけれど、得点の脅威は与えてくれます。ただ、少なくともマンチェスター・ユナイテッドでは、彼をそのポジションで起用することはないと思います。」
夏の退団に驚き
このアカデミー出身選手の放出決定は、オールド・トラッフォードのサポーターたちの間で驚きを呼んだ。彼は、FAカップを制したエリック・テン・ハグ監督率いるチームにおいて重要な戦力だったが、その数ヶ月後に移籍していた。 パリスターは、この勤勉なミッドフィールダーが北西部に残るべきだったと依然として強く主張している。彼は次のように述べた。「私は常に、彼がチームにとって重要な存在になると考えていた。そして、私が言うように、スコット・マクトミネイを手放すことはなかっただろう。なぜなら、彼が試合に出場し、そのユニフォームを着るたびに、彼は全力を尽くそうとしているからだ。彼が去った時、少なからずの人々が衝撃を受けたと思う。」
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スコットランド代表としてのワールドカップへの挑戦
クラブでの将来はさておき、ナポリのスター選手は現在、今夏開催されるワールドカップに向けて準備を進めている。昨年8月、バロンドールで18位にランクインしたことで、彼の人気は急上昇した。代表チームがブラジル、ハイチ、モロッコとの対戦に備える中、スティーブ・クラーク監督はこのチームの要である彼に大きく期待を寄せている。