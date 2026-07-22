ユナイテッドは依然として期待を寄せているが、チュアメニがレアル・マドリード残留を決めたと報じられ、状況は複雑だ。 クラブは公式発表をまだしていないが、『ムンド・デポルティーボ』によると、彼は2031年まで残留する契約延長に合意したとみられている。この長期契約はプレミアリーグからの獲得オファーを阻む目的だったが、ユナイテッドは契約の有無にかかわらずマドリードの決意を試す構えだ。

さらに、チュアメニがクラブ内で直面したトラブルが彼の将来に不透明感を生んだことも、ユナイテッドの関心を再燃させた。 騒動のきっかけは昨年5月、「エル・クラシコ」直前の練習でチームメイトのフェデリコ・バルベルデと乱闘し、バルベルデが顔面を負傷して病院へ搬送されたことだった。クラブは内部処分を検討し移籍報道も過熱したが、両選手は和解。その後、2031年までの契約延長で残留が確定し、噂は収束した。