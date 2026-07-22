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マンチェスター・ユナイテッドはオーレリアン・チュアメニの獲得を諦めておらず、レアル・マドリードのMFに新たなオファーを提示した。
レッド・デビルズがレアル・マドリードのスター選手に狙いを定めている
マンチェスター・ユナイテッドはチュアメニ獲得を諦めておらず、再びレアル・マドリードに接触した。クラブは26歳のMFを高く評価しており、彼の去就報道にも動じない。首脳陣は元モナコ所属の選手をイングランドに招へいするため、必要な条件を打診した。
マンチェスター・ユナイテッドの関心は新しくない。彼らはチュアメニがリーグ・アンにいた頃から成長を見守ってきた。しかし、本日インテル・マイアミへ移籍したカゼミーロの後継者を確保する必要性は高まっている。 英紙『ザ・サン』によると、クラブは彼を今後数年間の中盤の要と位置づけ、守備的MFに不足するフィジカルと技術を併せ持つ理想的な補強と評価している。
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契約の状況が事態を複雑にしている
ユナイテッドは依然として期待を寄せているが、チュアメニがレアル・マドリード残留を決めたと報じられ、状況は複雑だ。 クラブは公式発表をまだしていないが、『ムンド・デポルティーボ』によると、彼は2031年まで残留する契約延長に合意したとみられている。この長期契約はプレミアリーグからの獲得オファーを阻む目的だったが、ユナイテッドは契約の有無にかかわらずマドリードの決意を試す構えだ。
さらに、チュアメニがクラブ内で直面したトラブルが彼の将来に不透明感を生んだことも、ユナイテッドの関心を再燃させた。 騒動のきっかけは昨年5月、「エル・クラシコ」直前の練習でチームメイトのフェデリコ・バルベルデと乱闘し、バルベルデが顔面を負傷して病院へ搬送されたことだった。クラブは内部処分を検討し移籍報道も過熱したが、両選手は和解。その後、2031年までの契約延長で残留が確定し、噂は収束した。
モウリーニョ・ファクターとチーム内の力学
この騒動の背景には、マドリード内部の事情も影響している。 モウリーニョ監督はチュアメニを戦術の要と位置づけ、その才能に絶対の信頼を寄せている。この信頼が契約延長につながった。監督は力強く知性のある守備的MFを好むが、チュアメニをチームの「軸」と評価している。
チュアメニは2022年夏、移籍金8000万ユーロでレアル・マドリードに加入。加入以来、ベルナベウでラ・リーガやチャンピオンズリーグなど複数のタイトルを獲得した。昨シーズンも全49試合に出場し、2ゴール2アシストを記録している。
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マンチェスター・ユナイテッドの中盤再建
チュアメニ獲得の動きは、マンチェスター・ユナイテッドが中盤の強化を急いでいることを示している。今夏すでにチェルシーのアンドレイ・サントスとアストン・ヴィラのユーリ・ティエレマンスを加えたが、来季チャンピオンズリーグ復帰へ向け、さらに戦力を上げたい考えだ。
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