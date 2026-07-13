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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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マンチェスター・ユナイテッドはエデルソンの獲得を断念し、4100万ユーロでティエレマンスを獲得。マヌ・コネにはどんな影響が？

マンチェスター・ユナイテッド
ユーリ・ティーレマンス
移籍情報
アストン・ヴィラ
マヌ・コネ
エデルソン

ベルギー代表は、チェルシーからアンドレイ・サントスが加入してからわずか数日後にキャリックのチームに加わった。

マンチェスター・ユナイテッドはアタランタからエデルソン獲得を断念した。移籍金4000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで合意し、イングランドでメディカルチェックの一部も実施したが、 その結果が不十分だったため、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーから6000万ユーロでアンドレイ・サントスを獲得したのに続き中盤補強の2人目としてアストン・ヴィラからユーリ・ティエレマンスの獲得で合意に達した


エデルソンにはミランが関心を示している。最新情報。

  • マンザンビがティエレマンスに代わる

    フライブルクからヨハン・マンザンビが6000万ユーロ＋ボーナスで加入すると同時に、アストン・ヴィラはマンチェスター・ユナイテッドから、2023年夏にレスターからフリーで加入したティエレマンスの契約解除条項4100万ユーロの支払い提案を受けたと発表した。 3シーズンで134試合に出場し、10ゴール25アシストを記録。昨季はヨーロッパリーグ制覇に貢献し、過去3シーズンで2度目のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

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  • ベルギー代表はコネをメンバーから外すのか？

    アンドレイ・サントスとティエレマンスの加入で、マンチェスター・ユナイテッドの中盤は厚みを取り戻したカゼミーロは契約満了でインテル・マイアミへ移籍し、マヌエル・ウガルテも数か月離脱していた。 マイヌーとブルーノ・フェルナンデスは残留が確定。キャリック監督は、ローマのマヌ・コネ（評価額5000万～6000万ユーロ）の噂も踏まえこのポジションをさらに補強するかどうか判断するだろう

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