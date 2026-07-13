マンチェスター・ユナイテッドはアタランタからエデルソン獲得を断念した。移籍金4000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで合意し、イングランドでメディカルチェックの一部も実施したが、 その結果が不十分だったため、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーから6000万ユーロでアンドレイ・サントスを獲得したのに続き、中盤補強の2人目としてアストン・ヴィラからユーリ・ティエレマンスの獲得で合意に達した。





エデルソンにはミランが関心を示している。最新情報。