マンチェスター・ユナイテッドはアタランタからエデルソン獲得を断念した。移籍金4000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで合意し、イングランドでメディカルチェックの一部も実施したが、 その結果が不十分だったため、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーから6000万ユーロでアンドレイ・サントスを獲得したのに続き、中盤補強の2人目としてアストン・ヴィラからユーリ・ティエレマンスの獲得で合意に達した。
エデルソンにはミランが関心を示している。最新情報。
マンチェスター・ユナイテッドはアタランタからエデルソン獲得を断念した。移籍金4000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで合意し、イングランドでメディカルチェックの一部も実施したが、 その結果が不十分だったため、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーから6000万ユーロでアンドレイ・サントスを獲得したのに続き、中盤補強の2人目としてアストン・ヴィラからユーリ・ティエレマンスの獲得で合意に達した。
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フライブルクからヨハン・マンザンビが6000万ユーロ＋ボーナスで加入すると同時に、アストン・ヴィラはマンチェスター・ユナイテッドから、2023年夏にレスターからフリーで加入したティエレマンスの契約解除条項4100万ユーロの支払い提案を受けたと発表した。 3シーズンで134試合に出場し、10ゴール25アシストを記録。昨季はヨーロッパリーグ制覇に貢献し、過去3シーズンで2度目のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。
アンドレイ・サントスとティエレマンスの加入で、マンチェスター・ユナイテッドの中盤は厚みを取り戻した。カゼミーロは契約満了でインテル・マイアミへ移籍し、マヌエル・ウガルテも数か月離脱していた。 マイヌーとブルーノ・フェルナンデスは残留が確定。キャリック監督は、ローマのマヌ・コネ（評価額5000万～6000万ユーロ）の噂も踏まえ、このポジションをさらに補強するかどうか判断するだろう。
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