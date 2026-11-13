プレミアリーグの注目のポストが再び空席となった。これは、32試合を指揮したマイケル・キャリックを解任する決定を受けたものだ。キャリックの下でユナイテッドは降格圏に転落し、同監督はあっけなく退任を余儀なくされた。

監督交代はしばらく前から取り沙汰されており、眠れる巨人を目覚めさせるための新たな変更を検討するユナイテッドには、複数の候補がいた。ニューカッスルの元監督エディ・ハウも一時は候補に挙がったという。

後任にはポチェッティーノが選ばれた。アルゼンチン人指揮官は米国男子代表でのCONCACAFネーションズリーグに関する任務を終えてから、イングランドサッカー界に復帰する。過去にはサウサンプトン、トッテナム、チェルシーで指揮を執った。

「夢の劇場」と呼ばれるスタジアムに姿を現すのは来週後半になり、重圧のかかる職務に腰を据える時間はほとんどない。その後には、宿敵リヴァプールとの対戦に向けたアンフィールドへの厳しい遠征が控えている。