「マンチェスター・ユナイテッドはアントニオ・コンテを扱いきれなかった」。“素晴らしい”指揮官の招聘を見送った理由とは？チェルシーとユヴェントスの元監督を獲得できなかった責任はクラブ首脳陣に
ポチェッティーノ、解任されたキャリックの後任に選ばれる
プレミアリーグの注目のポストが再び空席となった。これは、32試合を指揮したマイケル・キャリックを解任する決定を受けたものだ。キャリックの下でユナイテッドは降格圏に転落し、同監督はあっけなく退任を余儀なくされた。
監督交代はしばらく前から取り沙汰されており、眠れる巨人を目覚めさせるための新たな変更を検討するユナイテッドには、複数の候補がいた。ニューカッスルの元監督エディ・ハウも一時は候補に挙がったという。
後任にはポチェッティーノが選ばれた。アルゼンチン人指揮官は米国男子代表でのCONCACAFネーションズリーグに関する任務を終えてから、イングランドサッカー界に復帰する。過去にはサウサンプトン、トッテナム、チェルシーで指揮を執った。
「夢の劇場」と呼ばれるスタジアムに姿を現すのは来週後半になり、重圧のかかる職務に腰を据える時間はほとんどない。その後には、宿敵リヴァプールとの対戦に向けたアンフィールドへの厳しい遠征が控えている。
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コンテ、ナポリとの関係を解消し無職に
マンチェスター・ユナイテッドは、現在どのクラブも率いておらず、すぐに指揮を執れる人物を招くこともできた。コンテは2026年5月にナポリとの関係を断つ決断を下して以降、休養している。
57歳のコンテはユヴェントス、チェルシー、インテル、ナポリで優勝を経験し、イタリア代表監督も2年間務めた。その実績は疑う余地がないが、気性が周囲との摩擦を生むこともある。
情熱的なレッチェ出身のコンテは妥協を許さず、常に自分の考えを率直に口にする。部下にも上層部にも全面的な献身を求める。さまざまな意味で、マンチェスターの混乱した状況を引き継ぎ、一体感を取り戻すには最適な人選に見える。期待に応えられていない選手たちには、失敗はもはや許されないとはっきり示されることになるだろう。
妥協を許さないコンテを選んだ方がよかったのか？
起用可能だったことや過去の実績を踏まえ、コンテの起用が理にかなった選択だったのではないかと問われた、プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドDFのパーカーは、Islandcasino.comとの提携のもと、GOALにこう語った。「まったく同感だ。ロッカールームにとっては間違いなく素晴らしいことだろう。
「ただ、外から見ているだけでも、私と同じことを言う人は多いと思う。元選手である必要も、現役選手である必要もない。サッカーが好きな人なら分かることだ。私たちは皆、コンテの姿を見て、発言を聞き、それぞれに意見を持っている。マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣にはコンテを扱えないと思う。
「彼らは、物申す人間を雇えない。たとえ言っていることが10回のうち9回はまったく正しいとしてもだ。クラブで起きていることに不満を抱いたとき、コンテが試合前後にどんな発言をしてきたか、彼らも見ているはずだ。
「コンテはタイトルを勝ち取る機会を与えるよう求める。それを彼らは望まないだろう。誰もが分かっていることだと思う。彼らがどういう人たちかを知るのに、現役や元マンチェスター・ユナイテッドの選手である必要はない。コンテは彼らに合わない。
「ただ黙っているのではなく、何が間違っているかをはっきり口にする人間を、自分たちの組織に迎えたいなどとは絶対に思わないだろう。今の彼らはそれを望んでいない」
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マンチェスター・ユナイテッドで結果を求められるポチェッティーノ
オールド・トラッフォードにおける考え方に対する、かなり手厳しい評価だ。舞台裏で実権を握る人々は、クラブにとって最善のこと、そして全体の利益を望むべきだろう。伝説的なサー・アレックス・ファーガソンが引退し、衰退が始まってから13年が経っている。
ポチェッティーノの就任は賢明な選択となるかもしれない。経歴を見れば、マンチェスターで流れを変えられる可能性は十分にある。しかし、コンテならそうしたであろうように、最初から強硬な姿勢で臨むことはないだろう。そして今のマンチェスター・ユナイテッドに必要なのは、まさにそれだとも言える。
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