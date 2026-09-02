AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドはまだ終わらない。マンチェスター・ユナイテッドが夏の移籍市場終盤の最後の補強を推進、オランダの強豪も取引を狙う。
ヴィレムII、土壇場での合意成立を目指す
オールド・トラッフォードでは静かなデッドラインデーとなったが、ユナイテッドは依然として土壇場での放出を承認する可能性がある。『The Athletic』によると、ウィレムIIは18歳のFWチド・オビの期限付き移籍に向けて積極的に動いている。エールディビジの移籍市場は水曜日23時59分（中央ヨーロッパ夏時間）に閉幕する。
マンチェスター・ユナイテッドは今夏、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンスらを獲得し、大型補強を進めてきた。しかし、マイケル・キャリックはデッドラインデーでこれ以上の補強を見送る判断を下し、守備面と攻撃面での戦力補強がなかったことに一部サポーターは失望している。
現在は放出を伴う期限付き移籍に注目が移っている。報道によると、ウィレムIIはオビを今季終了まで獲得するための正式オファーを提示しており、デンマークU-21代表に定期的なトップチームでのプレー機会につながる明確な道筋を示している。
- Getty Images Sport
エールディビジへの道が開かれる
『Voetbal International』は、エールディビジのこのクラブがオビを、ティルブルフで即戦力になり得る大きな才能と見ていると伝えた。オランダメディアはまた、アレクサンデル・イサクとの比較も早くから行っている。スウェーデン代表FWは、ヴィレムIIへのエールディビジでの期限付き移籍での活躍を足がかりにシニアキャリアを本格化させたことで知られており、オビ陣営にとって間違いなく魅力的な育成の前例となっている。
このティーンエイジャーには夏を通して高い関心が寄せられていた。オランダの同業クラブであるフェイエノールトも、今夏の移籍市場序盤に元アーセナルのアカデミー出身有望株の獲得を模索していたが、現在はヴィレムIIが獲得に向けた明確な最有力候補として浮上している。
育成にはベテランの出場時間が求められる
オビはすでにオールド・トラフォードでトップチームの舞台を経験しており、前指揮官ルベン・アモリム体制で8試合に出場している。ただ、そうした出場機会は成長段階においてやや早すぎたとの見方が大勢を占め、ユースチームへの復帰につながった。
デンマークのユース代表であるオビは見事な反応を示し、昨季はユナイテッドのU-18とU-21で37試合に出場して20得点を記録した。アカデミーレベルで得点力を証明したことで、キャリア全体の成長に向けた次の重要なステップとして、トップレベルでの期限付き移籍が現在は必要と見なされている。
- Getty Images Sport
時間との戦い
オランダの移籍市場の締め切りが水曜夜に迫る中、両クラブは最終書類の手続きを完了させるため時間との戦いに直面している。合意に達した場合、オビはウィレムIIのチームに素早く適応し、将来的にオールド・トラッフォードでキャリックの長期構想に食い込むために必要な、エールディビジでの継続的な出場時間を積み重ねていくことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。