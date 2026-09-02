オールド・トラッフォードでは静かなデッドラインデーとなったが、ユナイテッドは依然として土壇場での放出を承認する可能性がある。『The Athletic』によると、ウィレムIIは18歳のFWチド・オビの期限付き移籍に向けて積極的に動いている。エールディビジの移籍市場は水曜日23時59分（中央ヨーロッパ夏時間）に閉幕する。

マンチェスター・ユナイテッドは今夏、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンスらを獲得し、大型補強を進めてきた。しかし、マイケル・キャリックはデッドラインデーでこれ以上の補強を見送る判断を下し、守備面と攻撃面での戦力補強がなかったことに一部サポーターは失望している。

現在は放出を伴う期限付き移籍に注目が移っている。報道によると、ウィレムIIはオビを今季終了まで獲得するための正式オファーを提示しており、デンマークU-21代表に定期的なトップチームでのプレー機会につながる明確な道筋を示している。



