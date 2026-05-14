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マンチェスター・ユナイテッドのMFを批判したマイケル・オーウェンが、メイソン・マウントの父親から「愚か者」と呼ばれた。
ウェアサイドで膠着状態
マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、サンダーランド戦で4連勝を逃した。マウントは1月以来の先発だったが、今シーズンも怪我で出場機会は限られている。彼はフル出場したものの、ユナイテッドの中盤はいつもの支配力を示せず、エネルギッシュなブラックキャッツにフィジカルで劣った。
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オーウェンがMFの実力を疑問視
オーウェンはパフォーマンスを分析し、巨費を投じて獲得したマウントが期待に応えていないと指摘した。彼は「マウントは努力しているが、今のところはユナイテッドの期待に届いていない。
ボールを持ったときの動きがやや鈍く、攻守の切り替えも遅れ、中盤で十分な影響を与えられていない。カゼミーロのような選手がいないため、中盤のコントロールと支配力不足が顕著だ。
ユナイテッドには、マウントにもっと強さと存在感が求められる。こういう試合では特にね」
批判への強気な反応
トニー・マウントはインスタグラムでオーウェンの発言を一蹴し、息子の長い回復期間が錆びつきの原因だと指摘した。「5ヶ月も試合に出ていなかったことが錆びつきの原因かもしれないよ、オーウェン、このバカ」
それでもマウントは自信を失っていない。BBCに「自分を信じている。自分の力を理解し、チームに何をもたらせるかも分かっている。この大きなクラブの一員であることが大好きだ。3シーズン目だが、あっという間だった」と語った。
少し年齢も経験も重ねた。来季はもっと試合があるだろう。このクラブをトップに戻す一翼を担えるのは本当に特別だ。FAカップでタイトルを獲った味は忘れられない。プレミアリーグ制覇？ 想像するだけでワクワクするよ。」
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注目はフォレストに移る
ユナイテッドは5月17日のホーム・ノッティンガム・フォレスト戦でプレミアリーグ3位を確定させる。北東部での凡戦を受け、キャリック監督は攻撃陣に決定力を求める。
その後、レッドデビルズは5月24日にアウェイでブライトンと対戦し、国内リーグのシーズンを終える。マウントは、クラブの中盤にとって重要な夏を前にリズムを掴むため、出場時間の増加を期待している。