マンチェスター・ユナイテッドのMFを批判したマイケル・オーウェンが、メイソン・マウントの父親から「愚か者」と呼ばれた。

オーウェンはパフォーマンスを分析し、巨費を投じて獲得したマウントが期待に応えていないと指摘した。彼は「マウントは努力しているが、今のところはユナイテッドの期待に届いていない。

ボールを持ったときの動きがやや鈍く、攻守の切り替えも遅れ、中盤で十分な影響を与えられていない。カゼミーロのような選手がいないため、中盤のコントロールと支配力不足が顕著だ。

ユナイテッドには、マウントにもっと強さと存在感が求められる。こういう試合では特にね」