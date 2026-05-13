マンチェスター・ユナイテッドのJJ・ガブリエルが21得点を挙げ、プレミアリーグU-18最優秀選手に選ばれた。

今シーズン、ガブリエルの成長を支えたのがフレッチャーだ。指導者に転身した彼はトレーニングで若手を直接指導。ガブリエルは「彼は素晴らしいコーチで、今シーズン、私を大きく成長させてくれた」と絶賛した。

「アカデミーのおかげで大きく成長できました。彼らは僕が謙虚に、地に足をつけていられるよう支えてくれました。フレッチャーと働けることを嬉しく思っています。彼は素晴らしいコーチで、今シーズン、僕がより良い選手になり、最高の自分になれるよう、多くの助けをくれました。 毎日グラウンドで全力で練習し、怪我を防ぐためジムでも努力しています。家族は苦しいときも楽しいときも大きな支えです。遠くても近くても試合に来てくれます。心から愛しています」