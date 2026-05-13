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マンチェスター・ユナイテッドのJJ・ガブリエルが21得点を挙げ、プレミアリーグU-18最優秀選手に選ばれた。
ユナイテッドの新星が個人タイトルを獲得
15歳ながら上のカテゴリーでプレーする若手選手が、ダレン・フレッチャー監督率いるチームでの活躍が評価された。先週末のストーク・シティ戦（3-1勝利）で今シーズン21ゴール目を記録。木曜日にはマンチェスター・シティとのFAユースカップ決勝も控えている。 ガブリエルはチームが勝ち進む原動力でもあり、個人賞に続き、チームタイトル獲得を狙う。
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大きな節目を迎えての、ささやかな感想
ガブリエルは、キャリントンでのユース時代、年上のディフェンダーたちを常に上回る活躍を見せながら急成長できたのは、クラブのサポート体制のおかげだと語った。
「この賞を取れてとても嬉しいです」とキャリントンでMUTVのマーク・サリバンに語った。「コーチやチームメイトに感謝しています。U-18として集まってから、私たちはとても良いチームになりました。全員が互いを思いやり、全力で努力しています。今シーズンは本当に良かったです」
フレッチャーの指導の下、開発を進めている。
今シーズン、ガブリエルの成長を支えたのがフレッチャーだ。指導者に転身した彼はトレーニングで若手を直接指導。ガブリエルは「彼は素晴らしいコーチで、今シーズン、私を大きく成長させてくれた」と絶賛した。
「アカデミーのおかげで大きく成長できました。彼らは僕が謙虚に、地に足をつけていられるよう支えてくれました。フレッチャーと働けることを嬉しく思っています。彼は素晴らしいコーチで、今シーズン、僕がより良い選手になり、最高の自分になれるよう、多くの助けをくれました。 毎日グラウンドで全力で練習し、怪我を防ぐためジムでも努力しています。家族は苦しいときも楽しいときも大きな支えです。遠くても近くても試合に来てくれます。心から愛しています」
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キャリントンの精鋭が全国的に認められる
木曜夜、プレミアリーグ・ユース育成会議で発表されたこの賞には、チームメイトのアルバート・ミルズもノミネートされていた。ガブリエルの受賞はクラブの育成プログラムの成果を示し、キャリントン・アカデミーの強さを証明した。 U-18シーズン最優秀選手賞のトロフィーを手にした彼は、FAユースカップ決勝へ照準を定め、チームタイトルを獲得して歴史的な個人シーズンを締めくくることを目指している。