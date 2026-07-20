ヴィテック選手は過去2シーズン、マンチェスターを離れて活躍し自信を付けた。特に2025-26シーズンのチャンピオンシップでブリストル・シティでのプレーは高い評価を受けた。

そのシーズン彼はトップチームで41試合に出場し、過酷なイングランドサッカーにも適応できることを示した。

彼は以前から「定期的にプレーすること」を目標に掲げており、今週も「考えは変わっていない。毎週プレーしたい。それが来シーズンの目標だ」と強調した。アクリントン・スタンレーやオーストリア・ブンデスリーガでの経験も経たヴィテックは、自身の修業期間は終わったと感じている。