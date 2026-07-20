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マンチェスター・ユナイテッドのGKが、夏の移籍を見据えて正GKとしての地位を強く主張している。
ヴィテック、先発起用への意欲を明かす
マンチェスター・ユナイテッドのヴィテックは、レギュラー獲得のため今夏に完全移籍する用意があるとした。22歳のGKは土曜のプレシーズン初戦レックサム戦で45分出場し、1－0で敗れたヘルシンキで「正ゴールキーパーとしてプレーしたい」と語った。
ミックスゾーンで取材に応じたチェコ代表GKは、控えに甘んじるつもりはないと語った。「体調は万全で、どこかのチームで正GKになれるよう準備はできている。今後はどうなるか、様子を見よう」
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オールド・トラッフォード以外での勝利
ヴィテック選手は過去2シーズン、マンチェスターを離れて活躍し自信を付けた。特に2025-26シーズンのチャンピオンシップでブリストル・シティでのプレーは高い評価を受けた。
そのシーズン彼はトップチームで41試合に出場し、過酷なイングランドサッカーにも適応できることを示した。
彼は以前から「定期的にプレーすること」を目標に掲げており、今週も「考えは変わっていない。毎週プレーしたい。それが来シーズンの目標だ」と強調した。アクリントン・スタンレーやオーストリア・ブンデスリーガでの経験も経たヴィテックは、自身の修業期間は終わったと感じている。
ユナイテッドのゴールキーパー陣の変動
この夏、オールド・トラッフォードの選手層はさらに厚くなり、ヴィテックがトップチームに定着する道は狭まっている。クラブは2026年W杯でベルギー代表としてプレーしたラメンズの控えを確保するため、トム・ヒートンの契約を1年延長し、フリーエージェントのカール・ダーロウも獲得した。
この補強でヴィテックは一時的にトップチームの選択肢から外れた。彼は自分への関心が高まっていると認識しつつ、具体的なオファーを待っている。「今はまだここにいるが、今後の展開を見守る」と語り、「何らかの関心が寄せられることを願っている。事態が具体化すれば、皆さんもわかるだろう」と続けた。
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恒久離脱が視野に
ヴィテックは再びレンタル移籍する可能性も否定しないが、完全移籍も現実的な選択肢だ。出場機会が増えればどちらでも構わないと語り、「クラブの意向次第で、様子を見よう」と述べた。
ユナイテッドが売却を決めた場合、クラブは利益を守る条項を盛り込む見込みだ。
報道によると、完全移籍の場合、転売条項と買い戻しオプションを盛り込み、ユナイテッドは彼の将来に一定の支配権を残す見込みだ。
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