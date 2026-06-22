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マンチェスター・ユナイテッドのFWマーカス・ラッシュフォードの夏の移籍先に関する意向が明らかになる中、トッテナムは同選手への移籍オファーを提出する準備を進めている。
スパーズ、ラッシュフォードを最優先候補に
『The i Paper』によると、トッテナムは現在、ワールドカップでイングランド代表として活躍するラッシュフォードへの正式オファーを検討している。クラブは海外の実績不足な若手より、トップリーグで実績のある選手を重視。すでにブライトンからヤン・ポール・ファン・ヘッケを5200万ポンドで獲得し、アンドルー・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで迎え入れた。さらにニューカッスルのサンドロ・トナリには8000万ポンドのオファーを提示し、反応を見ている。
マンチェスター・ユナイテッドとラッシュフォードは今夏、移籍金4000万ポンドの契約解除条項で合意しているが、トッテナムはその額を提示するつもりはないという。代わりに、レッドデビルズが交渉に応じるかを見極めるため、より低い金額で最初のオファーを検討している。
- AFP
プレイヤーの好みと市場の現実
報道によると、ラッシュフォードは海外移籍かユナイテッドでのトップチーム復帰を希望。プレミアリーグ他クラブへの移籍は現時点で考えておらず、トッテナムにとっては大きな壁だ。
ただし、ユナイテッドは巨額年俸の負担を減らすため放出を検討。ラッシュフォードはバルセロナでのレンタル期間に復活したが、クラブは再レンタルを否定。バルセロナが2600万ポンドの買い取りオプションを行使しなかったため、完全移籍の可能性は消えた。
デ・ゼルビの要素と給与要求
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督はラッシュフォードのファンであり、首脳陣に獲得を働きかける見込み。ラッシュフォードも移籍には経済的犠牲が伴うと理解し、大幅な年俸削減も受け入れる姿勢だ。
スパーズの課題は、移籍金と給与のバランスだが、折り合いがつけばラッシュフォードはコストパフォーマンスに優れた補強になるとの見方が強い。
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ユナイテッドの夏の計画
マンチェスター・ユナイテッドはチーム強化のため、ラッシュフォードの移籍金を新戦力獲得に充てる方針。すでにアタランタのエデルソン獲得では合意間近とされ、ウェストハムのマテウス・フェルナンデスとも交渉中だが、移籍金で折り合いが付いていない。さらに、オランダ代表サマービルも監視対象だ。