マンチェスター・ユナイテッドのFWマーカス・ラッシュフォードの夏の移籍先に関する意向が明らかになる中、トッテナムは同選手への移籍オファーを提出する準備を進めている。

『The i Paper』によると、トッテナムは現在、ワールドカップでイングランド代表として活躍するラッシュフォードへの正式オファーを検討している。クラブは海外の実績不足な若手より、トップリーグで実績のある選手を重視。すでにブライトンからヤン・ポール・ファン・ヘッケを5200万ポンドで獲得し、アンドルー・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで迎え入れた。さらにニューカッスルのサンドロ・トナリには8000万ポンドのオファーを提示し、反応を見ている。

マンチェスター・ユナイテッドとラッシュフォードは今夏、移籍金4000万ポンドの契約解除条項で合意しているが、トッテナムはその額を提示するつもりはないという。代わりに、レッドデビルズが交渉に応じるかを見極めるため、より低い金額で最初のオファーを検討している。



