マンチェスター・ユナイテッドのDFハリー・マグワイアが、アーセナルはマンチェスター・シティより「優れたチーム」だと説明し、プレミアリーグの優勝を予想した。

マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーは、プレミアリーグの現状について率直に語り、マンチェスター・シティよりアーセナルの方が優位だと示唆した。グアルディオラ率いるシティが歴史的な強さを示してきたものの、マグワイアは、アーセナルの戦術と安定性が現在より優れていると指摘した。

世界屈指の攻撃陣を持つ両チームと対戦したマグワイアは、その要因としてアーセナルのバランスの良さを挙げた。

3冠を達成したシティより団結力があると語り、2ポイント差で首位を守るロンドン勢が22年ぶりの優勝を狙う。