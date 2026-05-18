Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのDFハリー・マグワイアが、アーセナルはマンチェスター・シティより「優れたチーム」だと説明し、プレミアリーグの優勝を予想した。
マグワイアがアーセナルのシティ戦勝利を予言
マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーは、プレミアリーグの現状について率直に語り、マンチェスター・シティよりアーセナルの方が優位だと示唆した。グアルディオラ率いるシティが歴史的な強さを示してきたものの、マグワイアは、アーセナルの戦術と安定性が現在より優れていると指摘した。
世界屈指の攻撃陣を持つ両チームと対戦したマグワイアは、その要因としてアーセナルのバランスの良さを挙げた。
3冠を達成したシティより団結力があると語り、2ポイント差で首位を守るロンドン勢が22年ぶりの優勝を狙う。
- Getty Images Sport
ピッチでの戦術的優位性
マグワイアは、アーセナルを「より優れたチーム」とする理由として、組織力と堅い守備を挙げた。シティはボール支配で相手を圧倒するが、アーセナルは守備の堅さと鋭いカウンターが今シーズン特に危険だと語った。
『The Overlap』のインタビューで彼はこう語った。「両チームと対戦したが、アーセナル戦ではいつも彼らのほうが上だと感じた。彼らは何もさせない。本当に堅い。」
さらに「エミレーツで勝ったときもチャンスは少なく、素晴らしいゴールが2つ入っただけ。良いプレーをしたがペナルティエリア内でチャンスは作れなかった。アーセナルはエリア内の守備が本当に上手い」と語った。
優勝チームの予想
マグワイアは両チームの強みを比較し、プレミアリーグの優勝候補についても明言した。マンチェスター・ユナイテッドのディフェンス中核として培った経験から、彼はどのチームがより手強い相手かをよく知っている。
イアン・ライトとの対談で、このイングランド代表センターバックは「アーセナルには常に十分な力があると思っていた。今でもそう思っている」と語り、優勝候補にアーセナルを挙げた。
ユナイテッドのライバル関係ゆえ、この発言はファンや評論家の間で議論を呼びそうだ。それでもマグワイアは、アルテタが築いた基盤がグアルディオラの強豪チームを倒す準備を整えたと確信している。
- Getty Images Sport
アーセナル次はどうなる？
アーセナルはプレミアリーグでバーンリーとクリスタル・パレスに勝つ必要がある。月曜にエミレーツ・スタジアムでバーンリー戦、日曜にセルハースト・パークでクリスタル・パレス戦だ。
2試合とも勝てば22年ぶりの優勝が決まり、月末のチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマン戦へも弾みがつく。