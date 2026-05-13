キャリントンでチームに与えるキャリックの影響は顕著で、複数のベテランが口を揃える。 リヴァプールに3－2で勝った後、若手のコビー・マイヌーは「ピッチで彼のために命を懸けたい」と話し、チーム全体の忠誠心を示した。The Athleticによると、スタッフも選手も44歳の彼が残留すると期待しているという。

憶測が飛び交っても冷静なキャリックは、候補者騒動について「話題になってもならなくても、私のやり方は変わらない」と語った。 自分たちの仕事や選手たちとの連携、クラブを率いることには自信があるので、私には全く影響がない。最終的に後任を決めるプロセスは最初から明白だった」と語った。