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マンチェスター・ユナイテッドのCEOは、ジム・ラトクリフ卿との会談でマイケル・キャリックの監督就任を正式に提案する方針だ。
ラトクリフ、キャリックの去就を決める会談
『The Athletic』によると、ベラーダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは、今週の執行委員会でキャリックを常任ヘッドコーチに正式推薦する見込みだ。提案はサッカー部門の最終決定権を持つラトクリフに提示される。グレイザー家はスポーツ戦略をINEOSに委ねる方針を維持している。
CL出場権獲得を機に、クラブは監督人事の早期決定を目指す。アンドニ・イラオラやウナイ・エメリも候補に上がったが、暫定監督として15試合で33ポイントを稼いだキャリックが依然として最有力だ。
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更衣室を全面的にサポート
キャリントンでチームに与えるキャリックの影響は顕著で、複数のベテランが口を揃える。 リヴァプールに3－2で勝った後、若手のコビー・マイヌーは「ピッチで彼のために命を懸けたい」と話し、チーム全体の忠誠心を示した。The Athleticによると、スタッフも選手も44歳の彼が残留すると期待しているという。
憶測が飛び交っても冷静なキャリックは、候補者騒動について「話題になってもならなくても、私のやり方は変わらない」と語った。 自分たちの仕事や選手たちとの連携、クラブを率いることには自信があるので、私には全く影響がない。最終的に後任を決めるプロセスは最初から明白だった」と語った。
ルーニーが移籍の危険性を警告
オールド・トラッフォードには前向きな空気が漂うが、クラブレジェンドのウェイン・ルーニーは、監督就任の正式発表が遅れれば今夏の移籍市場でクラブに不利益が生じる恐れがあると警告した。ユナイテッドは大型補強を計画中で、クラブ歴代最多得点記録保持者は「世界クラスの選手はオファーを受けた際、まず『監督は誰なのか』『監督は自分を欲しがっているか』と確認する」と語った。
「もし自分が選手で、ユナイテッドが獲得を望んでいるなら、まず『監督は誰か？ 監督は自分を欲しがっているか？』と聞く」とルーニーは説明した。「監督決定は急ぐべきだ。良い選手を得るために」
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オールド・トラッフォードでの勢いを維持する
キャリックの正式監督就任は、1月以降の勢いを維持する最善策とみなされている。7位だったチームをプレミアリーグ3位に導き、残り2試合でリヴァプールを6ポイント上回る。 この巻き返しで、アモリム監督時代の苦境を乗り越え、クラブに誇りが戻った。ラトクリフ氏が推薦を承認すれば、キャリックは日曜のホーム最終戦後にマイクを握り、新時代の幕開けを宣言するだろう。