ユナイテッドは新たな左サイドバック獲得を目指す中で大きな痛手を負った。ニューカッスルがホールへの移籍に断固として待ったをかけたためだ。『talkSPORT』によると、マンチェスター・ユナイテッドは最近、この21歳DFに対して正式な問い合わせを行った。

しかし、ニューカッスルはこのアプローチを即座に拒否し、INEOSに対して、この選手は今夏の移籍市場で完全に売却不可だと伝えた。ホール自身はマンチェスターの名門入りに前向きだったとする報道があるものの、ニューカッスルはあくまで同選手の残留を強く望んでいる。