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マンチェスター・ユナイテッドの6000万ポンド移籍が阻止！ ニューカッスルがルイス・ホールを巡って強烈なメッセージを発信
ニューカッスル、ユナイテッドの最初の問い合わせを拒否
ユナイテッドは新たな左サイドバック獲得を目指す中で大きな痛手を負った。ニューカッスルがホールへの移籍に断固として待ったをかけたためだ。『talkSPORT』によると、マンチェスター・ユナイテッドは最近、この21歳DFに対して正式な問い合わせを行った。
しかし、ニューカッスルはこのアプローチを即座に拒否し、INEOSに対して、この選手は今夏の移籍市場で完全に売却不可だと伝えた。ホール自身はマンチェスターの名門入りに前向きだったとする報道があるものの、ニューカッスルはあくまで同選手の残留を強く望んでいる。
- (C)Getty Images
ホールはプロジェクトの礎石と見なされる
ニューカッスルは、才能あるイングランド人フルバックを、新たに就任したマティアス・ヤイスレ監督がタインサイドで描く戦術構想において、完全に不可欠な存在とみなしている。同じ報道によれば、6000万ポンドの評価額が広く噂されているものの、ニューカッスルはプレミアリーグのライバルクラブを退けるべく、現時点では移籍金の話し合いにすら応じていないという。
ニューカッスル、DF引き留めを決意
『Sky Sports』は、オールド・トラッフォードからの最初のアプローチが約2週間前に断固として拒否されたことを確認した。また、ニューカッスル自身も新たなフルバックの獲得に積極的に動いており、そのため1人を失う余裕はまったくないとも伝えている。
さらに、関係筋は非公式には、このクラブがその選手に対する強硬な姿勢を見直すことさえ検討するには、途方もない額の移籍金が必要になるとみている。交渉成立に至るオファーは、2022年にチェルシーがブライトンからマルク・ククレジャを獲得した際に記録された、左SBとしてプレミアリーグ史上最高額の6200万ポンドを大幅に上回る必要があると示唆されている。
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ロビンソンがユナイテッドの補強候補に浮上
ホール獲得の可能性は現時点で極めて低いとみられており、ユナイテッドとオーナーのINEOSは速やかに守備陣の代替ターゲットへ方針転換する必要がある。クラブは移籍市場が正式に閉幕する前に、最終的なスカッドの補強ポイントを引き続き見極めている。
有力な第2候補として強く関連づけられているのが、フラムに所属するアメリカ代表のロビンソンだ。マンチェスター・ユナイテッドは今後、ロビンソン獲得に向けて正式に動くのか、それともこの夏の残り予算を追加のセントラルMF獲得に振り向けるのかを判断しなければならない。
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