監督の目に留まろうとするのは、10代の若者が多い。アカデミーで育った選手も、成長を求めて加入した選手もいる。

昨夏はマックス・ダウマン（アーセナル）とリオ・ングモハ（リヴァプール）がプレシーズンで存在感を示し、公式戦でもすぐにチャンスを掴んだ。では、今年は誰が彼らに続くのか？

そこで、GOALが2026年夏に注目すべき若手10人を厳選した。