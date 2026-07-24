監督の目に留まろうとするのは、10代の若者が多い。アカデミーで育った選手も、成長を求めて加入した選手もいる。
昨夏はマックス・ダウマン（アーセナル）とリオ・ングモハ（リヴァプール）がプレシーズンで存在感を示し、公式戦でもすぐにチャンスを掴んだ。では、今年は誰が彼らに続くのか？
そこで、GOALが2026年夏に注目すべき若手10人を厳選した。
監督の目に留まろうとするのは、10代の若者が多い。アカデミーで育った選手も、成長を求めて加入した選手もいる。
昨夏はマックス・ダウマン（アーセナル）とリオ・ングモハ（リヴァプール）がプレシーズンで存在感を示し、公式戦でもすぐにチャンスを掴んだ。では、今年は誰が彼らに続くのか？
そこで、GOALが2026年夏に注目すべき若手10人を厳選した。
前述の通り、リヴァプールのプレシーズンで10代選手が大きなインパクトを残す基準は、ングモハによって高く設定された。しかしジョシュ・アベには、今夏でなくとも2027年や2028年には、そのイングランド代表選手に少なくとも並べるだろうとの期待がある。
昨季15歳ながらスロット監督のセッションに数回参加したアベは、今回の米国遠征で初めてトップチームの練習に本格合流する。U-18でリーグ10試合8ゴール3アシストと活躍し、その報酬として昇格した。
怪我で今シーズンは早期に終えたが、16歳になったばかりのこのフォワードにはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティも注目。リヴァプールは残留交渉に奔走した。
右サイドから中央へ切り込む左利きのウインガーで、サラーの退団と新加入ムニョスの合流遅れもあり、今後数週間でアピールチャンスが訪れる見込みだ。
マルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍により、チェルシーの左サイドには穴が生まれた。新監督シャビ・アロンソが3バックでも4バックでも起用できる選手として、ジョレル・ハトとレヴィ・コルウィルが候補に挙がる。新加入のバレンティン・バルコとジオヴァニー・クエンダもウイングバックとして選択肢だが、クエンダは右サイドの方が適している。
一方、ランドン・エメナロは、アロンソ監督がオーストラリア・アジア遠征に招集する可能性が高いアカデミー出身の若手の一人としてポジション獲得を狙う。元チェルシーFDマイケル・エメナロの息子で、各年代のチェルシーとイングランド代表で存在感を示している。
MFながら左SBもこなす彼は、ボール保持時の落ち着きが同世代とは一線を画し、今夏アロンソ監督の目に留まる可能性が高い。
この18歳に加え、レジー・ウォルシュ、シム・メウカ、ライアン・カヴマ＝マククイーンも遠征メンバー入りすると見込まれ、西ロンドンで将来を期待されている。
このリストで、昨夏にングモハやダウマンが話題になったように注目されている選手がいるとすれば、マンチェスター・ユナイテッドのフォワードJJ・ガブリエルだ。10代前半のアカデミー時代に「リトル・メッシ」と呼ばれた彼は、いつトップチームに昇格するか期待されてきた。
その機会は今夏に訪れる。ユナイテッドがダブリン、ヨーテボリ、ヴロツワフなどを回るヨーロッパ・ツアーに参加するからだ。ガブリエルはレックスハムとの初戦には出場しなかったが、プレミアリーグが開幕する前にマイケル・キャリック監督からチャンスを与えられる見込みだ。
10月に15歳になったばかりの彼は、昨季U-18で23試合23得点を記録し、U-18プレミア最優秀選手に選ばれた。FAユースカップ決勝進出も導いた。
イングランドU-17代表にも選ばれ、ストライカーとワイドフォワードをこなす彼は、過去20年のアカデミー選手の中でも最高峰の逸材と評価されている。今夏のピッチで即座にインパクトを残すとの期待も高まる。
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ベトとティエルノ・バリーは成長の兆しを見せたが、2017-18シーズン以来の欧州カップ戦復帰を目指すエバートンには、なお得点力不足が課題だ。そこで注目されるのがブレイデン・グラハムだ。
昨季ユースで34試合25得点を挙げ、6月の北アイルランド代表に初招集された18歳。現在はモイーズ監督率いるトップチームに合流し、プレシーズンでデビューへ一歩近づいている。
彼はユース時代、主にセンターフォワードでプレーしたが、小柄な体格を理由にここ1年はサイドへ移った。左サイドで定位置を掴み、モイーズ監督の目に留まることを狙う。
英国ではほとんど報じられなかったが、昨季序盤、フランスのトップリーグで16歳のイングランド人FWが先発していた。その選手はブライアン・マジョ。メスで5試合に出場した後、1月に1000万ポンドでアストン・ヴィラに移籍した。
しかしFIFAが登録を認めず、彼はベンチを温める日々が続いた。移籍直前に17歳になったマジョは、ルクセンブルク代表で3試合に出場した後、故郷イングランド代表への転向を決意。だがFIFA規定により、18歳の誕生日までは「母国」以外への移籍ができない外国人選手とみなされた。
ヴィラはスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴し、決定の覆りを図っている。その間、マジョは親善試合に出場可能で、ヨーロッパリーグ王者のプレシーズン初戦となったウォルソール戦では2得点を挙げるなど、錆びつきは見せなかった。
193cmの長身を生かし、ロメル・ルカクと比較されることも。イングランド屈指の若手ストライカーだ。シーズン前半の起用は不透明だが、この夏にエメリ監督へ実力を示す機会は残されている。
多くの選手がワールドカップで勝ち進んだため、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督はアジアツアーで若手を起用せざるを得ない。最も注目されるのは、今夏アーセナルを抑えてレスターから獲得したFWジェレミー・モンガだ。だが我々が最も楽しみにしているのは、センターバックのスティーブン・ムフニのプレーだ。
1月にシティでデビューした後、ワトフォードへのレンタルでチャンピオンシップを経験し、高い評価を得た。負傷で早期に離脱したが、現在は完全回復。マレスカ監督から出場機会を与えられれば、プレミアリーグのクラブがレンタル争奪に動く理由を示す準備はできている。
左利きのセンターバックで、試合を読む力とボール保持力を兼備。イングランド代表としてトップレベルでプレーする資質がある。ファンは今後数週間、彼がなぜ高く評価されるかを目の当たりにできるだろう。
ダウマンがアーセナルで注目されるのは当然だが、過去12か月で頭角を現した16歳は彼だけではない。マーリ・サーモンもアルテタ監督の試合日メンバー入りが期待されている。
昨季はトップチームで4試合に出場。ウィリアム・サリバが欠場中で、ベン・ホワイトとジュリアン・ティンバーも負傷から回復中という現状もあり、8月初旬にプレミアリーグ王者のアーセナルがプレシーズン親善試合を開始すれば、この多才なDFに出場機会が巡ってくるだろう。
右サイドバックと本職のセンターバックをこなす彼は、成熟したプレーとボールさばきで北ロンドンで高く評価されている。
ニューカッスルは今回も波乱の移籍市場を乗り切った。主力選手の放出が続く中、エディ・ハウ監督の下には多くの有望な若手が加入し、その一人がショーン・ステューアだ。
昨季、アヤックスのトップチームに定着し、エールディヴィジで卓越したパス能力を示した彼は、2300万ポンド（3100万ドル）でタインサイドへ移籍。18歳のステュールは加入前に複数のプレミア強豪から注目されたが、サンドロ・トナリとブルーノ・ギマランイスの穴を埋める役割が期待される。
他のMFがW杯後の休暇中であるため、ニューカッスルが英国で過ごすプレシーズンではシュトゥールに出場機会が巡ってくる見込みだ。
ここ数シーズンの課題にもかかわらず、トッテナムの未来は明るい。ロベルト・デ・ゼルビ監督がチームを再構築していることに加え、クラブのアカデミーから才能ある若手が次々と台頭しているからだ。その筆頭が、18歳のルカ・ウィリアムズ＝バーネットである。
昨年9月にトップチームデビューを果たしたものの、その後出場機会は限定的だった。しかし、水曜日のMKドンズ戦での活躍で状況は好転。オーストラリアとニュージーランドでのプレシーズン遠征メンバーにも選ばれた。
攻撃的MFながらサイドもこなす彼は、アカデミー出身のマイキー・ムーアが再びレンタル移籍すれば、今季の出場時間を争うだろう。
ブライトンは例年通り、この夏も才能ある10代選手を獲得したが、移籍金総額は過去最高だ。トッテナムからセンターバックのルカ・ヴスコヴィッチを4,600万ポンド（6,100万ドル）で、AIKからウインガーのザドク・ヨハンナを2,150万ポンド（2,900万ドル）でそれぞれ獲得した。
19歳のヨハンナは年明け以降クラブで11試合5ゴール4アシストを記録し、南海岸へやってきた。獲得前にはチェルシーも関心を寄せていた。 多彩なテクニックと圧倒的なスピードを併せ持つヨハンナは、DFを苦しめる要素をすべて備えている。ブライトンがプレシーズンの第一段階としてフランスへ旅立つ中、彼は自身の才能を存分に示したいと意気込んでいる。