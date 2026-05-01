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マンチェスター・ユナイテッドの“アシスト王”ブルーノ・フェルナンデスが、最も機能したコンビネーションを語る。なぜクリスティアーノ・ロナウドとマーカス・ラッシュフォードは彼のプレーを容易にしたのか。
プレミアリーグの歴史に挑む
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録20に王手をかけている。 2025-26シーズンは序盤こそ出遅れたが、直近24試合で19アシストを記録。109分ごとに1得点関与というペースだ。月曜夜の試合でキャリア70アシスト目をマークし、2020年初頭のデビュー以来、リーグ屈指のプレイメーカーとしての地位を確固たるものにした。
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エリートの動きに適応する
31歳の彼はオプタ・アナリストとのインタビューで、オールド・トラッフォードでの成功したコンビネーションを振り返り、ロナウドとラッシュフォードの賢い動きが自身のアシスト役をどれだけシンプルにしてくれたかを語った。
パスを選択する際に重要なのは、味方の動きだ。彼はこう説明する。「トップ選手を見ると、ラッシー（マーカス・ラッシュフォード）は背後やスペースへのパスを好む。だから僕は彼がスペースに飛び込む瞬間を狙う。クリスティアーノ（ロナウド）はディフェンダーの背後で細かい斜めの動きをするので、常にその背後へパスを出す。
「深い位置でプレーし、ライン間に味方がいるなら、シュートチャンスを作るか、10番やストライカーへ最善の形でボールを送ることが大切だ」
得点者からアシスト役への転身
マイケル・キャリックの指導の下、フェルナンデスは主たる得点源から、右ハーフスペースを自由に動き回る司令塔へと役割を変えた。この変化について彼は、対戦相手が自分のプレースタイルに適応したこと、そして監督の具体的な指示が理由だと説明した。
彼は「要はスペースの問題だ。時が経つほど相手は僕のことを知り、以前ほどスペースを与えてくれない。今はマイケルと共にあのゾーンを動き回り、中央に張り付かず、指示される『ポケット』を見つけるようにしている」と語った。
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記録達成への最終追い込み
ユナイテッドが最近獲得したマテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、セスコは、シーズン佳境でフェルナンデスの創造性を支える最適な選手だ。 残り4試合。相手陣地で活発に動くムベウモとセスコの活躍で、主将フェルナンデスは歴代最多記録更新を狙える。5月3日（日）オールド・トラッフォードでのリヴァプール戦を皮切りに、キャリック監督の下で決定力を取り戻したユナイテッドにとって、今後に控える試合は重要な試金石となる。