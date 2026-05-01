マンチェスター・ユナイテッドの“アシスト王”ブルーノ・フェルナンデスが、最も機能したコンビネーションを語る。なぜクリスティアーノ・ロナウドとマーカス・ラッシュフォードは彼のプレーを容易にしたのか。

31歳の彼はオプタ・アナリストとのインタビューで、オールド・トラッフォードでの成功したコンビネーションを振り返り、ロナウドとラッシュフォードの賢い動きが自身のアシスト役をどれだけシンプルにしてくれたかを語った。

パスを選択する際に重要なのは、味方の動きだ。彼はこう説明する。「トップ選手を見ると、ラッシー（マーカス・ラッシュフォード）は背後やスペースへのパスを好む。だから僕は彼がスペースに飛び込む瞬間を狙う。クリスティアーノ（ロナウド）はディフェンダーの背後で細かい斜めの動きをするので、常にその背後へパスを出す。

「深い位置でプレーし、ライン間に味方がいるなら、シュートチャンスを作るか、10番やストライカーへ最善の形でボールを送ることが大切だ」