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マンチェスター・ユナイテッドの関係者が新スタジアムについて興味深い最新情報を明らかに、20億ポンド規模のスタジアム建設計画のスケジュールが公表される
オールド・トラッフォードにおける新時代の構想
「レッド・デビルズ」は、クラブの歴史において画期的な変革期を迎えるまで、公式にカウントダウンを開始した。昨年3月に20億ポンド規模の新ホームスタジアム構想を発表して以来、ジム・ラトクリフ卿が掲げる野心的な「北のウェンブリー」構想を実現するための運営体制が動き始めている。クラブは、地方自治体との正式なプロジェクト契約を結ぶ前に、土地の取得と主要パートナーシップの締結を完了させることを目指している。
特に、新スタジアムの建設用地として不可欠な土地を現在占有している近隣の貨物ターミナルに関して、依然として大きな物流上の課題が残っている。しかし、クラブ関係者は、これらの「マイルストーン」が達成可能であると確信しており、プレミアリーグで最も高額なスタジアムプロジェクトの美観を決定づける設計段階への道筋が整いつつある。
- Getty Images
ロシュが今後の道筋を示す
ニュー・スタジアム開発プロジェクトの最高経営責任者（CEO）であるコレット・ロッシュ氏は、カンヌで開催された見本市において、当面の取り組みについて説明した。同氏は、クラブが現在、用地確保と、この大規模な事業を管理する適切な人材の確保に注力していると強調した。
「計画としては、今後数ヶ月以内に土地の取得をほぼ完了させる予定であり、これが重要なマイルストーンとなるでしょう」と、ロッシュ氏は『ザ・ミラー』紙の取材に対し説明した。 「私たちは地方自治体と多くの時間を費やし、彼らの抱くビジョンや住宅の建設数、最適な立地について話し合っています。そうすることで、12～18ヶ月後に計画申請を行う段階に至った際、一から始める必要がなくなることを期待しています。
「現在、最適なチームを編成するためのプロセスを進めています。私たちの働き方に合致し、この課題と野心に積極的に取り組めるチームです。それが決まり次第、計画を具体化していきます。そのプロセスは今、始まっています。」
北部のサッカーの聖地を再生させる
ラトクリフ氏は、このスポーツにおける北西部の歴史的な強さを反映した会場を建設したいという意向を公言してきた。同氏は、ロンドンのクラブが2回しか獲得していないのに対し、この地域のクラブはチャンピオンズリーグで10回の優勝を果たしていることから、主要なイベントのためにファンが南へ移動する必要のない、全国的に重要なスタジアムをこの地域に建設する価値があると信じている。
「私の見解では、サッカーという分野において英国北部に奉仕する『北のスタジアム』を建設すべきという、非常に説得力のある理由がある」とラトクリフは以前述べていた。 「北西部が獲得したチャンピオンズリーグの優勝回数は10回です。ロンドンは2回です。それにもかかわらず、北部の誰もが大きなサッカーの試合を観戦するためにロンドンまで行かなければなりません。私の考えでは、北部にも（大規模なスタジアムが）一つあるべきです。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣が夢のスタジアム建設に注力する一方で、ピッチ上ではマイケル・キャリック率いるチームが、プレミアリーグでの順位を維持すべく戦い続ける。レッドデビルズは現在、30試合で勝ち点54を獲得し、順位表で3位につけている。2位のマンチェスター・シティとは7ポイント差だ。ユナイテッドの次戦は、金曜日にボーンマスと対戦する。
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