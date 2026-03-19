マンチェスター・ユナイテッドの関係者が新スタジアムについて興味深い最新情報を明らかに、20億ポンド規模のスタジアム建設計画のスケジュールが公表される

「レッド・デビルズ」は、クラブの歴史において画期的な変革期を迎えるまで、公式にカウントダウンを開始した。昨年3月に20億ポンド規模の新ホームスタジアム構想を発表して以来、ジム・ラトクリフ卿が掲げる野心的な「北のウェンブリー」構想を実現するための運営体制が動き始めている。クラブは、地方自治体との正式なプロジェクト契約を結ぶ前に、土地の取得と主要パートナーシップの締結を完了させることを目指している。

特に、新スタジアムの建設用地として不可欠な土地を現在占有している近隣の貨物ターミナルに関して、依然として大きな物流上の課題が残っている。しかし、クラブ関係者は、これらの「マイルストーン」が達成可能であると確信しており、プレミアリーグで最も高額なスタジアムプロジェクトの美観を決定づける設計段階への道筋が整いつつある。