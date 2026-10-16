ユナイテッドの選手たちは、アトレティコとの敵地でのチャンピオンズリーグ戦に0-2で敗れたことを受け、木曜夜に予定されていたチームでの会食を取りやめたと、『ザ・サン』が報じた。マイケル・キャリック監督率いるチームは、スペインの首都での期待外れの一夜を経て、公式戦の未勝利が5試合に延びた。

欧州での敗戦後は、クラブ首脳陣に向けて激しい批判を浴びせたマルティネスの発言が大きな焦点となった。このセンターバックは、チームには強豪と渡り合うために必要なクオリティーが欠けていると主張し、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスに怒りをぶつけた。

マルティネスはその24時間後、声明を公表し、状況について説明するとともに、自身の行動について釈明した。アルゼンチン代表DFは、誰もが望んでいた結果を得られなかったことへの怒りと悔しさから発言しただけだと述べた。