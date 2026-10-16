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マンチェスター・ユナイテッドの選手たち、アトレティコ・マドリー戦での敗戦とリサンドロ・マルティネスの感情的な反応を受け、チームの夕食会を中止
欧州大会敗退を受け、計画は白紙に
ユナイテッドの選手たちは、アトレティコとの敵地でのチャンピオンズリーグ戦に0-2で敗れたことを受け、木曜夜に予定されていたチームでの会食を取りやめたと、『ザ・サン』が報じた。マイケル・キャリック監督率いるチームは、スペインの首都での期待外れの一夜を経て、公式戦の未勝利が5試合に延びた。
欧州での敗戦後は、クラブ首脳陣に向けて激しい批判を浴びせたマルティネスの発言が大きな焦点となった。このセンターバックは、チームには強豪と渡り合うために必要なクオリティーが欠けていると主張し、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスに怒りをぶつけた。
マルティネスはその24時間後、声明を公表し、状況について説明するとともに、自身の行動について釈明した。アルゼンチン代表DFは、誰もが望んでいた結果を得られなかったことへの怒りと悔しさから発言しただけだと述べた。
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選手層の薄さへの不満
マルティネスを巡る騒動が続く中、木曜日のチームの食事会を中止する決定には、この問題が大きく影響したと報じられている。マルティネスは特に、チーム内で負傷者が相次ぎ、選手起用に支障が出ていることに不満を募らせていた。
キャリックはアトレティコとの重要な一戦で、センターバックのエイデン・ヘヴンを左サイドバックとして起用せざるを得なかった。報道によると、マルティネスは、敵地で慣れないポジションのヘヴンに頼る状況が、現在のチームの選手層の不足を浮き彫りにしたと感じていたという。
同報道は、マルティネスの批判がヘヴンに向けられたものではないと明確にしている。不満の矛先は、移籍市場で本職の左サイドバックを確保できなかったクラブ首脳陣に向いていた。
移籍市場で獲得を逃した選手たち
戦術上の制約は、最近の移籍市場で補強が実らなかったことに起因する。マンチェスター・ユナイテッドは守備陣の強化を積極的に図ったが、最優先の獲得候補を確保できなかった。
ルイス・ホールは、チームが抱え続ける左サイドバックの問題を解決する最優先候補と目されていた。しかし、ニューカッスルは同選手の売却に応じず、オールド・トラッフォードのクラブ関係者は代替案を探すことになった。
その後、クラブ・ブルージュのホアキン・セイスやバルセロナのDFアレハンドロ・バルデの獲得も取り沙汰されたが、いずれも実現しなかった。その結果、首脳陣は欧州での重要な試合に臨むにあたり、戦術的な選択肢が限られることになった。
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焦点はリーズ遠征へ
ピッチ上でのプレッシャーが高まり、ピッチ外でも緊張がくすぶる中、ユナイテッドの選手たちは今後の国内公式戦に完全に集中するため、夕食の予定を取りやめた。チームは懸念される5試合未勝利の流れを何としても断ち切りたいと考えている。
キャリック監督は今週日曜日、エランド・ロードで行われるリーズ・ユナイテッドとの大一番に向け、チームの意識を再び集中させなければならない。現在の不調から立ち直るには、選手たちの素早い巻き返しが必要だ。
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