マンチェスター・ユナイテッドの選手たちが、マイケル・キャリック監督を擁護する新たな言い訳を提示。チームのパフォーマンス低下を受けて

ニューカッスル戦での敗戦は、前半にホームチームが10人に減った状況下での敗北だっただけに特に痛手だった。マンチェスター・ユナイテッドは数的優位を活かせず、キャリックがトップチームの暫定指揮官に就任して以来初の敗戦を喫した。試合終了の笛が鳴ると、暫定監督は明らかに苛立ちを露わにし、遠征サポーターに拍手を送った後、直ちにトンネルへと向かった。

試合後の会見でキャリックは選手たちのパフォーマンスに対する不満を隠さなかった。「今夜は本当に、本当に失望している。この試合は我々にとって教訓となった。この経験から学び、より良いプレーを見せなければならない」と述べた。