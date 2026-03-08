Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの選手たちが、マイケル・キャリック監督を擁護する新たな言い訳を提示。チームのパフォーマンス低下を受けて
キャリックの選手たちは数的優位を活かせなかった
チームは、キャリック監督就任初期の数試合を特徴づけた高強度のパフォーマンスを再現できずにいる。クリスタル・パレス戦とニューカッスル・ユナイテッド戦では、パフォーマンスレベルが急落した。先週の日曜日に10人となったパレス相手に辛うじて2-1で勝利したものの、その亀裂は、週半ばのセント・ジェームズ・パーク遠征よりずっと前から明らかだった。 水曜夜の試合が転換点となった。ユナイテッドはニューカッスルに2-1で敗れるという失望の結果に終わった。前半にマグパイズが10人に減ったにもかかわらず、キャリック率いるチームは数的優位を活かせず、長い時間攻撃に歯が立たなかった。暫定監督就任初期に見られた緊迫感と結束力が欠如したこのパフォーマンスは、現在の戦術体制の持続可能性に疑問を投げかける結果となった。
- AFP
タイズサイドでの失望の夜
ニューカッスル戦での敗戦は、前半にホームチームが10人に減った状況下での敗北だっただけに特に痛手だった。マンチェスター・ユナイテッドは数的優位を活かせず、キャリックがトップチームの暫定指揮官に就任して以来初の敗戦を喫した。試合終了の笛が鳴ると、暫定監督は明らかに苛立ちを露わにし、遠征サポーターに拍手を送った後、直ちにトンネルへと向かった。
試合後の会見でキャリックは選手たちのパフォーマンスに対する不満を隠さなかった。「今夜は本当に、本当に失望している。この試合は我々にとって教訓となった。この経験から学び、より良いプレーを見せなければならない」と述べた。
リズムの欠如という言い訳
驚くべき展開として、選手たちは定期的な試合の不足が実際には進歩を妨げていると指摘している。今シーズンは欧州カップ戦がなく、カラバオカップとFAカップの両方で早期敗退したため、ユナイテッドのスケジュールはクラブの規模にしては異例の軽さだ。チームはこのリズムの欠如が試合の立ち上がりを遅らせていると感じているという。
ロッカールームに近い関係者が英紙ザ・サンに語り、トップチーム内の現状を説明した。その関係者は次のように述べた。「選手たちは自身のプレーで監督を失望させたと感じている。試合間隔が空くことで調子が崩れ、試合開始時に適切な状態に持っていけないと認識している。これは選手たちが自覚している問題であり、改善を望んでいる」
- Getty Images Sport
最終盤に向けて
問題が続く見通しだ。FAカップの試合日程により、マンチェスター・ユナイテッドの次戦は3月15日のアストン・ヴィラ戦まで予定されていない。ボーンマス戦を終えた後、3月の国際試合期間が国内リーグ日程にさらなる大きな空白をもたらす。ユナイテッドの次の試合となるリーズ・ユナイテッド戦は4月13日まで行われない。
