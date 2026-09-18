Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドの逸材JJ・ガブリエル、退団の衝撃告白後に移籍交渉のためバルセロナへ渡航
ガブリエウ、オールド・トラッフォード退団を希望
マンチェスター・ユナイテッドの有望株JJ・ガブリエルが、イングランドのクラブからの退団を迫るなか、バルセロナへ向かった。15歳の同選手は最近、登録の即時抹消を求める衝撃的な申請を提出した。『デイリー・メール』の報道によると、このFWは木曜日にイギリスを出発し、フランスを経由してカタルーニャに到着。交渉に臨んだ。
ガブリエルは、UEFAユースリーグのデビュー戦でハットトリックを決めて以降、マンチェスター・ユナイテッドのトレーニングに参加していない。この試合の後には、サバフ相手のチャンピオンズリーグ4-0勝利に向けたメンバーから物議を醸す形で外されていた。
- Getty Images
欧州の強豪クラブがそのFWに関心を寄せる
バルセロナは、以前から長期間にわたってガブリエルに強い関心を維持している。スペインのクラブは2024年8月、施設見学に彼を招待しており、その際にラミン・ヤマルと面会した。
レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンもこの状況を注意深く見守っている。英国出身の選手は通常、18歳になるまで海外移籍できないが、ガブリエルはアイルランドのパスポートを保有している。この二重国籍により、10月6日に16歳となった時点でEU加盟国のクラブに加入する資格を持つ。マンチェスター・ユナイテッドはこれまでのところ、契約解除の要求を拒否している。
キャリックが退任のうわさに反応
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は金曜日の記者会見で、ガブリエルを巡ってエスカレートする憶測について言及した。キャリック監督は、この混乱した時期においてクラブの最優先事項は選手を守ることだと強調した。
「彼はまだ若い子だ、JJ。そして、ここで何かを表に出さないことが重要だと思う」とキャリック監督は語った。「注目や詮索、そういったあらゆるものがある中では、慎重で分別を持たなければならないし、何よりも彼のことを考えなければならない。状況は、どのような形になろうとも、いずれ自然に落ち着く。大事なのは、彼が大丈夫であることを確実にすることだ」
- Getty
ガブリエウの次は何か。
ガブリエウは対立が続く中、金曜日に行われるブレントフォードとのプレミアリーグ2の一戦を欠場する見通しだ。マンチェスター・ユナイテッドが登録を保持した場合、このFWは今季中に他のイングランドのクラブへ加入することはできない。ただ、16歳の誕生日が急速に近づく中、現在の関係を断つことで合意に達すれば、バルセロナや他の欧州の強豪クラブへ移籍する可能性はますます高まっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。