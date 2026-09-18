マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は金曜日の記者会見で、ガブリエルを巡ってエスカレートする憶測について言及した。キャリック監督は、この混乱した時期においてクラブの最優先事項は選手を守ることだと強調した。

「彼はまだ若い子だ、JJ。そして、ここで何かを表に出さないことが重要だと思う」とキャリック監督は語った。「注目や詮索、そういったあらゆるものがある中では、慎重で分別を持たなければならないし、何よりも彼のことを考えなければならない。状況は、どのような形になろうとも、いずれ自然に落ち着く。大事なのは、彼が大丈夫であることを確実にすることだ」